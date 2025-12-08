獨／高雄槍擊案「殺手集團」曝光！行凶者為「替補」 殺手1號遇車禍先被抓

通緝犯羅天義8月間在高雄左營區豪宅外遛狗，遭人狙殺16槍斃命，槍手楊云豪涉案後潛逃出境，高雄市警局追查4個多月，今由橋檢偵結，起訴參與殺人的9人，另楊男及范姓主嫌等4人未到案發布通緝；據了解，該「殺手集團」計畫縝密，除楊云豪外，還有1名槍手排名在前，但他在案發前卻於楠梓區出車禍，因通緝在身，先行入監，才由楊男行凶。

今年8月22日上午近7時，羅天義在高雄左營區文學路豪宅外遛比特犬時，一名黑衣男堵住去路，羅往距離30公尺住家逃，槍子從背後朝他連開16槍，羅仰躺家門口喪命。

涉嫌開槍的男子事後駕車逃離，行駛到高雄大學附近農田後縱火燒車，在逃往校園內，後從高大正門搭乘接應車輛離開，先前往北部藏匿，後在南下屏東，從大鵬灣一帶出海潛逃。

橋頭地檢署獲報後與刑事局、高雄市警局展開追查，沿途調閱監視器畫面，鎖定涉案的槍手楊云豪身分，掌握協助其逃亡的車手、船長等人身分，陸續帶回多人到案，並聲押7人獲准。

檢警調查，楊云豪今年7月自桃園機場入境後，先由另名范姓主嫌安排，先至新竹取槍，後再透過多輛交通工具南下高雄，在羅天義住處探勘逃亡路線，等到8月22日清晨，才伺機下手行凶。

據了解，檢警偵辦時，除了在羅天義住處周邊發現楊云豪場勘身影外，還發現有另名形跡可疑的男子出沒現場，後經抽絲剝繭，鎖定該名男子也為「殺手集團」之一員。

不過，就在動手前，該男子將轎車駛離半屏山的停車場時，在楠梓分局轄區與人發生車禍，因身揹通緝，隨即被到場員警解送歸案。

由於該男子不僅將接應車輛藏在半屏山旁停車場，還多次出沒羅天義住家附近，場勘路線也與楊云豪一致，懷疑該男子也是槍手之一，不排除是下手前「遲疑」，才以製造車禍方式閃過槍擊重案，不過他堅決否認預謀，且在羅天義遭狙殺前，他就因通緝被抓歸案，被檢方認定未參與，未在共犯之列。