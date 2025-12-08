快訊

高雄槍擊命案槍手策畫者逃柬埔寨相貌曝光 背後最大咖傳是北部黑道

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

發生在8月22日高雄市左營槍擊命案，高市警方今宣布破案，通緝犯羅天義遭槍手楊云豪狙殺16槍喪命，背後策畫殺人主嫌范嘉榮案發當天即搭機逃柬埔寨，楊云豪則在接應、偷渡集團資助下，一周後搭船偷渡柬埔寨；據了解，整起槍擊案和龐大毒品利益有關，未落網的藏鏡人是北部黑道

詐欺通緝犯羅天義8月22日一早在高雄豪宅外遛狗，遭黑衣槍手狙殺16槍喪命；警方動員上百警力，調閱數百支監視器、槍枝彈道、毛髮微物跡證等線索，追查出槍手是來自新北市的楊云豪（28歲）；楊駕權利車逃逸，燒車、燒槍滅證，並在分工細膩的槍手、徵信業、權利車、接應脫逃藏匿及偷渡出境等集團的共犯接應下，成功從屏東偷渡出境。

雖楊云豪已逃亡柬埔寨，由於檢方全案將偵結，高市警方今天上午宣布槍擊案破案記者會；警方指全案共逮獲權利車供應商、幕後掩護偷渡即潛逃出境集團成員共30名共犯，另查扣涉案7輛車、2把作案槍械，全案依殺人、組織犯罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例、藏匿人犯、偽造文書以及入出國及移民法等罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

專案小組掌握這起槍擊案是跨國計畫性犯罪，由於背後牽扯龐大毒品利益，警方追查，槍擊案分為規畫任務與執行作案的槍手集團，安裝設備、掌控被害人羅天義行蹤的徵信業集團，提供作案車輛預置特定山區備用的權利車集團，執行在送藏匿工作的接應脫逃藏匿集團，以及安排漁船偷渡出境的偷渡集團等5大核心。

其中負責殺人計畫的主嫌范嘉榮（28歲），4月即謀畫整起槍殺計畫，警方查出范男和楊男均為北部人，2人均有詐欺前科，巧合的是，范男案發當天即搭機出國，警方掌握范和槍手楊男偷渡地都是柬埔寨，2人目前行蹤成謎，范嘉榮已於9月6日發布通緝，楊則於11月28日發布殺人通緝。

高市左營槍擊命案槍手楊云豪。圖／讀者提供
高市左營槍擊命案策畫殺人的主嫌范嘉榮。圖／讀者提供
