板橋氣爆5人受傷 侯友宜：建物結構鑑定、鄰損將向肇事者求償

新北市板橋區重慶路定食8餐廳今天凌晨突然發生氣爆，導致5人受到輕傷，幸皆已出院。新北市長侯友宜今天上午前往視察指出，5名路過民眾受到輕傷，目前都已經出院，除了事發現場，爆炸也造成周邊多戶鄰損，市府已成立專案小組，並請結構技師逐戶檢查，並向肇事者依法求償。

侯友宜說，目前爆炸原因與店家關係消防局還在釐清中，所有鄰損已由結構技師會同區公所同仁展開逐戶鑑定，目前看到對面有6戶左右受損，但還有幾戶要再鑑定清楚。至於爆炸確切地點，侯友宜說，還需要火災鑑定小組結果出來後，再詳細報告。

侯友宜說，市府會主動一戶一戶的挨家挨戶去做了解，損壞的部分會請住戶跟我們共同拍照存證，把因素找出來，誰要負責任，就會跟住戶一起跟這個肇事者來求償。

由於樓上還有住戶，侯友宜說，為了整個住戶安全，目前已全部封鎖，不過交通已經打開維持順暢，等鑑定因素出來以後，確認結構沒有問題，才會讓住戶回到這個地點，住戶昨天晚上都已經安置完畢。

侯友宜說，會盡速把爆炸結構的問題，以及沒有受到損傷的部份逐漸開放，這是現在趕快積極處理的地方，不要影響後續、未來在這棟大樓工作的商家。

新北市議員劉美芳表示，現場可見二、三樓樓板隆起破裂、牆面炸裂外露鋼筋，辦公室天花板大面積坍落，餐廳內部設備亦被炸飛扭曲，地上滿是玻璃碎片、金屬殘件。附近包括派克雞排、京都堂中醫診所與隔壁爭鮮迴轉壽司等店家亦受波及，營運受到衝擊。

劉美芳表示，事發現場是後站最熱鬧的通勤路線，若事故發生於白日尖峰時段，受傷人數恐怕會大幅增加。她已要求相關單位全面確認建物結構安全、掌握傷者與住戶安置情形，並儘速釐清瓦斯鋼瓶管理狀況與爆炸原因，同時也將協助受影響的住戶與店家進行後續修繕、營運復原與相關協調工作。