板橋府中商圈「定食8」氣爆案五人受傷 爭鮮集團緊急回應

板橋府中商圈定食8餐廳發生氣爆，造成4人受傷送醫。記者黃子騰／翻攝 黃子騰 板橋府中商圈8日凌晨傳出氣爆意外，位於重慶路大樓二樓的「爭鮮」與同集團餐飲品牌「定食8」廚房的店面遭猛烈爆炸掀飛，玻璃與招牌噴落至一樓人行道，造成五名路過民眾受傷。針對事故，爭鮮集團表示，事發後已立即通報消防並啟動緊急應變程序，目前五名受影響民眾皆已陸續離院返家，公司將持續慰問並提供必要協助。

氣爆發生在凌晨00時57分，監視器畫面顯示，餐廳內突然傳出巨響，強大氣流瞬間掀飛大片天花板、玻璃與裝潢碎塊，砸落滿地，街道上一度煙塵密布。由於爆炸威力強大，二樓外牆招牌被震落至20公尺外的馬路，路過行人遭飛散物擊中倒地，所幸均為輕傷。

消防隊到場後發現現場留有三大一小等共四支瓦斯鋼瓶，初步判斷未見明顯違規，實際爆點仍待後續鑑識釐清。由於「定食8」與「爭鮮」均屬同一集團並共用廚房空間，兩間店深夜均已歇業，當時無員工在場，確切引爆來源仍須進一步比對。

爭鮮集團針對事故上午作出回應指出，旗下定食8府中店於今日凌晨00時59分發生疑似瓦斯氣爆事件，造成店內招牌及玻璃受損，並波及周邊區域。本公司於事發後立即通報消防單位，並啟動緊急應變程序，全力協助現場處置。

截至目前掌握資訊，事故造成5名路人受影響送醫，皆清醒並已陸續離院返家。本公司已取得相關聯繫方式，後續將持續主動慰問並提供必要協助。

事發第一時間，區經理、區督導及店經理即到場掌握情況，並與消防、警方及鑑識單位密切合作，相關單位已進入現場調查並著手釐清事故成因。

定食8對於本次事故造成民眾受到影響深感遺憾。將持續全力配合主管機關進行原因釐清，並在第一時間提供受影響民眾與店家必要協助。