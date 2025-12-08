快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋定食8餐廳凌晨無人竟氣爆 恐怖爆炸瞬間畫面曝光

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區重慶路定食8餐廳今天凌晨突然發生氣爆，導致5人受到輕傷，所幸目前皆已出院。巨大的氣爆威力除讓定食8餐廳全毀外，對面有4戶及隔鄰2戶也被波及，目前結構技師與區公所人員正進行鑑定，市府也將協助受鄰損屋主依法求償。

這起氣爆案發生在今天凌晨12時57分，從監視器畫面中發現，巨大的爆炸威力及衝擊波將餐廳的玻璃碎片、裝潢殘骸噴濺而出。當時有4名20多歲女子及1名20歲男子正好行經慘遭碎片割傷，所幸並無大礙，其中3女1男由救護車送往亞東醫院、雙和醫院急救，今天上午已全數出院。另外還有1名住在爆炸餐廳附近的40多歲女子，向救護人員表示身體不適，雖外觀並無外傷，但救護人員仍將她預防性送醫。

新北市消防局勘驗後，發現氣爆的定食8餐廳與爭鮮共用廚房，現場找到3大1小（20公斤3支、16公斤1支）瓦斯桶，因現場做為營業用途依法令規定並未違法。至於氣爆發生原因正由火調人員進行調查。

氣爆瞬間大量碎片噴散而出。記者黃子騰／翻攝
氣爆瞬間大量碎片噴散而出。記者黃子騰／翻攝
現場地面散落許多玻璃碎片及殘骸。記者黃子騰／翻攝
現場地面散落許多玻璃碎片及殘骸。記者黃子騰／翻攝

餐廳 氣爆 新北 廚房 監視器 爭鮮 爆炸

延伸閱讀

板橋陽明街人行道整修與騎樓落差難解 議員憂「愈改愈糟」

板橋第二國民運動中心明年10月完工 侯友宜喊有機會蓋第三座

月底吃福勝亭免200元！一日限定「開運豬排定食」每人187元開吃 加碼領券「經典2定食+炸物+飲料喝到飽」只要399元

新北三峽公寓3樓昨夜住宅火警1人送醫 起因疑似氣爆引起

相關新聞

獨／高雄槍擊案「殺手集團」曝光！行凶者為「替補」 殺手1號遇車禍先被抓

通緝犯羅天義8月間在高雄左營區豪宅外遛狗，遭人狙殺16槍斃命，槍手楊云豪涉案後潛逃出境，高雄市警局追查4個多月，今由橋檢...

高雄槍擊命案槍手策畫者逃柬埔寨相貌曝光 背後最大咖傳是北部黑道

發生在8月22日高雄市左營槍擊命案，高市警方今宣布破案，通緝犯羅天義遭槍手楊云豪狙殺16槍喪命，背後策畫殺人主嫌范嘉榮案...

板橋氣爆5人受傷 侯友宜：建物結構鑑定、鄰損將向肇事者求償

新北市板橋區重慶路定食8餐廳今天凌晨突然發生氣爆，導致5人受到輕傷，幸皆已出院。新北市長侯友宜今天上午前往視察指出，5名...

板橋府中商圈「定食8」氣爆案五人受傷 爭鮮集團緊急回應

板橋府中商圈8日凌晨傳出氣爆意外，位於重慶路大樓二樓的「爭鮮」與同集團餐飲品牌「定食8」廚房的店面遭猛烈爆炸掀飛，玻璃與...

板橋定食8餐廳凌晨無人竟氣爆 恐怖爆炸瞬間畫面曝光

新北市板橋區重慶路定食8餐廳今天凌晨突然發生氣爆，導致5人受到輕傷，所幸目前皆已出院。巨大的氣爆威力除讓定食8餐廳全毀外...

板橋後站定食8氣爆宛如戰地慘況曝 住戶驚：整棟大樓大搖晃嚇死

新北市板橋區重慶路定食8餐廳今天凌晨12時許突然發生氣爆，巨大的爆炸威力導致餐廳裝潢、玻璃全碎四散，5路人經過時慘遭碎片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。