板橋定食8餐廳凌晨無人竟氣爆 恐怖爆炸瞬間畫面曝光
新北市板橋區重慶路定食8餐廳今天凌晨突然發生氣爆，導致5人受到輕傷，所幸目前皆已出院。巨大的氣爆威力除讓定食8餐廳全毀外，對面有4戶及隔鄰2戶也被波及，目前結構技師與區公所人員正進行鑑定，市府也將協助受鄰損屋主依法求償。
這起氣爆案發生在今天凌晨12時57分，從監視器畫面中發現，巨大的爆炸威力及衝擊波將餐廳的玻璃碎片、裝潢殘骸噴濺而出。當時有4名20多歲女子及1名20歲男子正好行經慘遭碎片割傷，所幸並無大礙，其中3女1男由救護車送往亞東醫院、雙和醫院急救，今天上午已全數出院。另外還有1名住在爆炸餐廳附近的40多歲女子，向救護人員表示身體不適，雖外觀並無外傷，但救護人員仍將她預防性送醫。
新北市消防局勘驗後，發現氣爆的定食8餐廳與爭鮮共用廚房，現場找到3大1小（20公斤3支、16公斤1支）瓦斯桶，因現場做為營業用途依法令規定並未違法。至於氣爆發生原因正由火調人員進行調查。
