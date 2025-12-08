快訊

板橋後站定食8氣爆宛如戰地慘況曝 住戶驚：整棟大樓大搖晃嚇死

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市板橋區重慶路定食8餐廳今天凌晨12時許突然發生氣爆，巨大的爆炸威力導致餐廳裝潢、玻璃全碎四散，5路人經過時慘遭碎片劃傷，其中4人送醫。附近民宅被爆炸的衝擊波波及，住戶被嚇醒上網留言：「家裡整棟大樓大搖晃，嚇死。」

新北市消防局今天凌晨12時57分接獲報案，出動29車88人前往搶救，消防人員到場發現共有5名傷者（4女1男），其中4名民眾（3女1男）輕傷，分別送往雙和醫院及亞東醫院，1名女子拒絕就醫。另外現場還有1名女子並無任何傷勢，但自稱身體不適，救護人員也將她預防性送醫。

氣爆發生後附近民眾紛紛上臉書社團留言：「才想說為什麼有打雷聲？但窗戶又震了一下，果然是爆炸了」、「剛才經過想說那邊怎麼那麼多救護車原來是這樣」、「剛震了一下 原來是這件事，太恐怖了」、「家裡整棟大樓大搖晃，嚇死」、「難怪剛剛在中正路聽到超大聲蹦的聲音」、「幸好不是在營業時間發生，否則傷害會更大」。也有網友提出質疑：「不對喔！非營業時間怎麼會氣爆？」

新北市消防局長陳崇岳表示，發生氣爆的2樓餐廳已經在晚間9點半結束營業，最後1個員工是10點離開，因定食8與爭鮮是同個業者，兩家共用廚房，確切爆炸原因仍待調查。

新北市消防局出動大批消防人車前往救援。記者黃子騰／翻攝
新北市消防局出動大批消防人車前往救援。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場將傷者送醫。記者黃子騰／翻攝
消防人員到場將傷者送醫。記者黃子騰／翻攝

相關新聞

獨／高雄槍擊案「殺手集團」曝光！行凶者為「替補」 殺手1號遇車禍先被抓

通緝犯羅天義8月間在高雄左營區豪宅外遛狗，遭人狙殺16槍斃命，槍手楊云豪涉案後潛逃出境，高雄市警局追查4個多月，今由橋檢...

高雄槍擊命案槍手策畫者逃柬埔寨相貌曝光 背後最大咖傳是北部黑道

發生在8月22日高雄市左營槍擊命案，高市警方今宣布破案，通緝犯羅天義遭槍手楊云豪狙殺16槍喪命，背後策畫殺人主嫌范嘉榮案...

板橋氣爆5人受傷 侯友宜：建物結構鑑定、鄰損將向肇事者求償

新北市板橋區重慶路定食8餐廳今天凌晨突然發生氣爆，導致5人受到輕傷，幸皆已出院。新北市長侯友宜今天上午前往視察指出，5名...

板橋府中商圈「定食8」氣爆案五人受傷 爭鮮集團緊急回應

板橋府中商圈8日凌晨傳出氣爆意外，位於重慶路大樓二樓的「爭鮮」與同集團餐飲品牌「定食8」廚房的店面遭猛烈爆炸掀飛，玻璃與...

板橋定食8餐廳凌晨無人竟氣爆 恐怖爆炸瞬間畫面曝光

新北市板橋區重慶路定食8餐廳今天凌晨突然發生氣爆，導致5人受到輕傷，所幸目前皆已出院。巨大的氣爆威力除讓定食8餐廳全毀外...

板橋後站定食8氣爆宛如戰地慘況曝 住戶驚：整棟大樓大搖晃嚇死

新北市板橋區重慶路定食8餐廳今天凌晨12時許突然發生氣爆，巨大的爆炸威力導致餐廳裝潢、玻璃全碎四散，5路人經過時慘遭碎片...

