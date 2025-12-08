聽新聞
整層全炸爛！板橋府中商圈定食8凌晨氣爆 4名路人受傷送醫
新北市板橋區重慶路府中商圈的定食8餐廳，今天凌晨12時許突然發生氣爆，餐廳的玻璃碎片、裝潢四處噴濺，造成5名經過的路人受到輕傷。消防人員到場灌救後確認無人受困，在現場發現3大1小瓦斯鋼瓶，初判並無違規，氣爆原因仍有待釐清。
新北市消防局今天凌晨12時許接獲報案，板橋區府中商圈重慶路的定食8餐廳發生氣爆。消防人員獲報趕抵，發現巨大的爆炸威力釀大量殘骸、玻璃碎片四散，還波及隔壁的爭鮮迴轉壽司。有4女、1男路人當時正好行經，慘遭掉落的玻璃碎片及殘骸砸傷，所幸僅輕傷，其中1女傷勢較輕拒絕送醫，其餘4人均已送醫治療。
新北市消防局長陳崇岳到場表示，主要發生氣爆的地點是在2樓的爭鮮跟定食8餐廳，氣爆影響面積約174平方公尺，消防人員勘查火場發現廚房有串接有3大1小共4支鋼瓶，疑因爆炸被炸到樓梯間，初判依法令規定做使用未違法。
陳崇岳說，整棟大樓大部分都是辦公室，發生氣爆的2樓餐廳已經在晚間9點半結束營業，最後1個員工是10點離開，因定食8與爭鮮是同個業者，兩家共用廚房，確切爆炸原因仍待調查。目前板橋區公所已與環保局動員，將盡速恢復街道市容，希望在上班前完成處理。
