信義區違規拒檢！毒犯逃逸連撞3車、釀2人送醫 警追捕搜出喪屍煙彈
陳姓男子今下午在台北市信義區開車違規拒檢逃逸，行經捷運後山埤站附近撞擊2輛機車、1輛汽車，2名機車騎士受輕傷被送醫，警方追上逮捕陳，搜出依托咪酯類「喪屍煙彈」等毒品，依毒品、公共危險等罪偵辦。
警方調查，49歲陳姓男子今下午4時許開車經北市信義區中坡北路、永吉路口，在多車道左轉彎不先駛入內側車道，被警方攔查逃逸，逃至南港區忠孝東路、玉成街口，撞擊2輛機車、1輛汽車，騎乘機車的34歲男子、51歲女子肢體擦傷，均意識清醒，被消防隊送醫救治。
信義警分局五分埔派出所員警騎機車追上逮捕陳，搜出喪屍煙彈及K他命，依毒品、公危等罪偵辦，通報南港警分局交通分隊處理交通肇事部分。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
