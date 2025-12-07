中和公寓一樓未上鎖 前租客持刀闖入強盜女鄰居

一名楊姓男子曾承租新北市中和區某公寓分租套房，因經濟拮据竟看準該公寓一樓大樓經常不關，持刀闖入該樓層要脅一名林姓女租客並以以充電線綑綁，強盜林女財物6700元後逃離。警方獲報後，1小時便循線逮人，詢後依強盜等罪移送新北地檢署偵辦。

現年60歲的楊男，曾在案發處租屋，後因繳不出房租搬離此處，因此了解該處公寓一樓經常不鎖門有可趁之機。本月4日中午楊男潛入該公寓，恰好遇上正要出門倒垃圾的林女，於是持刀要脅女方並拿出充電線綑綁手腳，控制其行動，隨後搜刮屋內林女財物，得手6700元後離去。

因楊男犯案時未蒙面，讓林女看起來相當眼熟，當下便懷疑是曾住在該處的鄰居，後來警方調閱監視畫面供房東指認，房東立刻確認楊男身分，警方於是循線在中和橋安街一帶將楊男逮捕。

落網時，員警除在楊男身上查扣贓款4600元，作案用充電線1條及依託咪酯菸彈1顆，楊男則供稱贓款差額已拿去購買毒品吸食，警詢後將他依強盜、毒品及公共危險罪移送檢方偵辦。