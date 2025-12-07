績效自己送上門！ 桃園男派出所前吸毒菸彈 恍神被逮

快訊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市武陵派出所警員陳俊毅昨晚坐值班台執勤時，遇到黃姓男子登門問路，他熱心指引方向，未料退勤準備外出用餐，竟發現對方還在門口徘徊，上前關心竟是吸毒吸到恍神，當下立即逮捕送辦。

警方表示，黃男昨晚7時許詢問陳員桃園區成功路怎麼走，而派出所就在成功路上，已引起陳員疑惑，但由於當下無其他異常，僅熱心解釋一番，未放在心上，豈料黃男事後大剌剌在派出所旁吸食毒品依托咪酯菸彈。

陳俊毅表示，昨晚退勤準備跟同事去用餐，才剛走出派出所門口就看到黃男像迷路一樣在路口徘徊，心想對方會不會是需要幫助，上前關心時，發現他不但精神萎靡，胸口掛著加熱菸還散發濃烈異味，經查驗確定是毒品，於是當場逮捕送辦。

警方表示，毒品嚴重危害身體健康，將持續加強掃蕩查緝，呼籲民眾遠離毒品危害，切勿以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃姓男子在武陵派出所前吸食毒品菸彈，最後恍神被逮。記者陳俊智／翻攝
毒品 成功 關心

