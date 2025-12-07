績效自己送上門！ 桃園男派出所前吸毒菸彈 恍神被逮
桃園市武陵派出所警員陳俊毅昨晚坐值班台執勤時，遇到黃姓男子登門問路，他熱心指引方向，未料退勤準備外出用餐，竟發現對方還在門口徘徊，上前關心竟是吸毒吸到恍神，當下立即逮捕送辦。
警方表示，黃男昨晚7時許詢問陳員桃園區成功路怎麼走，而派出所就在成功路上，已引起陳員疑惑，但由於當下無其他異常，僅熱心解釋一番，未放在心上，豈料黃男事後大剌剌在派出所旁吸食毒品依托咪酯菸彈。
陳俊毅表示，昨晚退勤準備跟同事去用餐，才剛走出派出所門口就看到黃男像迷路一樣在路口徘徊，心想對方會不會是需要幫助，上前關心時，發現他不但精神萎靡，胸口掛著加熱菸還散發濃烈異味，經查驗確定是毒品，於是當場逮捕送辦。
警方表示，毒品嚴重危害身體健康，將持續加強掃蕩查緝，呼籲民眾遠離毒品危害，切勿以身試法。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言