影／盜用漫威英雄當毒品包裝 毒犯藏烏日社區擁百萬毒落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市譚姓男子今年初遭檢警掌握，涉藏身烏日區社區大樓內販售毒品，還以漫威英雄人物「綠巨人浩克」當作毒品包裝，檢警偵搜2個月後收網，查扣市價百萬元的毒品咖啡包、K他命，檢方依毒品罪聲押獲准，近日偵結起訴。

台中市刑大偵三對在今年1月間獲報，譚姓男子藏身在烏日區一間社區大樓內，利用該處「四通八達、南來北往迅速到貨」的地緣優勢，以通訊軟體接單後，進貨毒品咖啡包原料，以印有時下流行的漫威英雄人物「綠巨人浩克」等造型，作為毒品外包裝，企圖吸引特定族群並掩人耳目。

警方報請台中地檢署檢察官指揮後，今年3月間收網，在現場查獲含有甲基甲基卡西酮的毒品咖啡包3067包、K他命31包，以及分裝袋、電子磅秤等證物，也當場查獲譚男，毒品市價初估破百萬元，警詢後依毒品罪送辦，檢方聲押獲准，近日偵結起訴。

台中市刑大表示，含有新興毒品「甲基甲基卡西酮」的毒品咖啡包因外觀、使用方式與即溶咖啡包十分相似，具有高度隱蔽性，極易混淆於一般咖啡包當中，嚴重危害民眾健康及社會治安，將持續強化查緝行動，全面遏止新興毒品蔓延，也提醒民眾遠離毒品誘惑，切勿以身試毒，發現可疑情事應勇於檢舉，共同守護無毒家園。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市譚姓男子藏身烏日區大樓，擁有市價百萬元毒品，還利用漫威英雄人物等動漫角色，作為毒品外包裝。記者陳宏睿／翻攝
