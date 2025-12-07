市值達500萬！中壢楊梅警掃毒搗彩虹菸廠查扣200包成品

桃園市警方雷霆除暴專案強勢執法，中壢、楊梅警分局聯手出擊，近日成功破獲一處隱藏的第三級毒品彩虹菸製造工廠，當場逮捕洪姓男子等3名嫌犯，查扣200多包彩虹菸成品及全套製毒器具，若製毒成功市值達新台幣500萬元。另中壢警方於本周專案期間查獲各類刑案110件101人，並在旅館內查獲4名詐欺車手。

中壢警分局昨晚執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊等單位，共動員103名警力，前往轄內KTV、酒店、撞球場、旅館等22處特種營業場所執行臨檢，並在6條主要對外聯絡道路設置臨檢點，另以22組巡邏網高密度警力進行封鎖式執法。

本周「雷霆除暴」專案期間，中壢警分局與楊梅警分局聯手，於3日晚間7時許，成功破獲第三級毒品「彩虹菸」製造工廠，帶回26歲洪男等3嫌。並查獲彩虹菸成品2百多包，再於工廠內查扣毒品原料、烘乾器、攪拌器等製毒器具，倘若全部製成成品，市值達新台幣500萬元，全案警詢後依毒品危害防制條例依法偵辦。

中壢警分局指出，本周共查獲各類刑案110件101人，其中包含詐欺案件29件29人、毒品案件22件21人及通緝犯35件28人；另持續對轄內旅館高密度臨檢，針對外籍詐欺車手加強查緝，本周查獲4名車手，其中2名是馬來西亞籍，且均在旅館內臨檢查獲。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方將持續以強勢執法、雷霆出擊的態度向毒品、暴力、詐欺等各式不法犯罪宣戰，全面淨化治安，讓市民安心、社會安定，並呼籲民眾如發現可疑情事，務必立即向警方報案提供情資，共同打擊犯罪。