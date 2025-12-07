快訊

今大雪！命理師曝「4生肖」年底一飛衝天 第一名事業、桃花、財運全都旺

年改衝擊…國小校長55歲退休擁733張ETF 今年配息達110多萬

獨立樂團震撼彈！吳仕群遭爆涉性侵「離岸流」急發聲除名

聽新聞
0:00 / 0:00

市值達500萬！中壢楊梅警掃毒搗彩虹菸廠查扣200包成品

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市警方雷霆除暴專案強勢執法，中壢、楊梅警分局聯手出擊，近日成功破獲一處隱藏的第三級毒品彩虹菸製造工廠，當場逮捕洪姓男子等3名嫌犯，查扣200多包彩虹菸成品及全套製毒器具，若製毒成功市值達新台幣500萬元。另中壢警方於本周專案期間查獲各類刑案110件101人，並在旅館內查獲4名詐欺車手。

中壢警分局昨晚執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊等單位，共動員103名警力，前往轄內KTV、酒店、撞球場、旅館等22處特種營業場所執行臨檢，並在6條主要對外聯絡道路設置臨檢點，另以22組巡邏網高密度警力進行封鎖式執法。

本周「雷霆除暴」專案期間，中壢警分局與楊梅警分局聯手，於3日晚間7時許，成功破獲第三級毒品「彩虹菸」製造工廠，帶回26歲洪男等3嫌。並查獲彩虹菸成品2百多包，再於工廠內查扣毒品原料、烘乾器、攪拌器等製毒器具，倘若全部製成成品，市值達新台幣500萬元，全案警詢後依毒品危害防制條例依法偵辦。

中壢警分局指出，本周共查獲各類刑案110件101人，其中包含詐欺案件29件29人、毒品案件22件21人及通緝犯35件28人；另持續對轄內旅館高密度臨檢，針對外籍詐欺車手加強查緝，本周查獲4名車手，其中2名是馬來西亞籍，且均在旅館內臨檢查獲。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方將持續以強勢執法、雷霆出擊的態度向毒品、暴力、詐欺等各式不法犯罪宣戰，全面淨化治安，讓市民安心、社會安定，並呼籲民眾如發現可疑情事，務必立即向警方報案提供情資，共同打擊犯罪。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

中壢警分局昨晚執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合各單位共動員103名警力，前往轄內KTV、酒店、撞球場、旅館等特種營業場所臨檢。圖／警方提供
中壢警分局昨晚執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合各單位共動員103名警力，前往轄內KTV、酒店、撞球場、旅館等特種營業場所臨檢。圖／警方提供
中壢、楊梅警分局近日破獲第三級毒品彩虹菸製造工廠，逮捕洪姓男子等3名嫌犯，查扣200多包彩虹菸成品及全套製毒器具，若製毒成功市值達新台幣500萬元。圖／警方提供
中壢、楊梅警分局近日破獲第三級毒品彩虹菸製造工廠，逮捕洪姓男子等3名嫌犯，查扣200多包彩虹菸成品及全套製毒器具，若製毒成功市值達新台幣500萬元。圖／警方提供
中壢、楊梅警分局近日破獲第三級毒品彩虹菸製造工廠，逮捕洪姓男子等3名嫌犯，查扣200多包彩虹菸成品及全套製毒器具，若製毒成功市值達新台幣500萬元。圖／警方提供
中壢、楊梅警分局近日破獲第三級毒品彩虹菸製造工廠，逮捕洪姓男子等3名嫌犯，查扣200多包彩虹菸成品及全套製毒器具，若製毒成功市值達新台幣500萬元。圖／警方提供

毒品 中壢 臨檢

延伸閱讀

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

電力設備故障 台鐵中壢-桃園單線雙向通車估17:00恢復

張善政感謝楊梅守望相助中隊志工付出 承諾提供完整後勤支援

桃園中壢「魔鬼5岔路口」奪命盼改善 交通局研議行人號誌早開增秒數

相關新聞

醫美網紅「變臉魔術王」涉嫌吸毒 警方在住處搜出大麻、搖頭丸

擁有1.4萬粉絲、經營診所自稱「醫美變臉魔術王」的29歲吳姓網美，平時常在IG大秀火辣身材，近日卻被檢舉持有毒品，新北市...

影／盜用漫威英雄當毒品包裝 毒犯藏烏日社區擁百萬毒落網

台中市譚姓男子今年初遭檢警掌握，涉藏身烏日區社區大樓內販售毒品，還以漫威英雄人物「綠巨人浩克」當作毒品包裝，檢警偵搜2個...

市值達500萬！中壢楊梅警掃毒搗彩虹菸廠查扣200包成品

桃園市警方雷霆除暴專案強勢執法，中壢、楊梅警分局聯手出擊，近日成功破獲一處隱藏的第三級毒品彩虹菸製造工廠，當場逮捕洪姓男...

影／淡水機車搖搖晃晃逃進馬偕醫院 騎士身上有毒品還毒駕

新北市1名48歲吳姓男子昨晚9時許在淡水區民權路，被警方發現騎機車搖搖晃晃，他騎進馬偕醫院院區才被員警追到，身上搜出安非...

影／中油三接遭控浮報百億元 前董座李順欽被影射憤怒喊冤

中油三接外推防波堤工程遭控疑似浮報工程款逾百億元，並指稱有錄音檔顯示中油高層曾說出「中油有的是錢」，引發外界揣測時任中油...

陸突將通緝犯「丟回」台 兩岸共打機制停擺？警政署澄清保持交流合作

近日大陸公安在未正式通知台灣警方情況下，將10餘名涉詐在陸服刑結束的台籍人士及通緝犯，以小三通及搭乘飛機方式「丟回」台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。