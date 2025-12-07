快訊

今大雪！命理師曝「4生肖」年底一飛衝天 第一名事業、桃花、財運全都旺

年改衝擊…國小校長55歲退休擁733張ETF 今年配息達110多萬

獨立樂團震撼彈！吳仕群遭爆涉性侵「離岸流」急發聲除名

影／中油三接遭控浮報百億元 前董座李順欽被影射憤怒喊冤

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

中油三接外推防波堤工程遭控疑似浮報工程款逾百億元，並指稱有錄音檔顯示中油高層曾說出「中油有的是錢」，引發外界揣測時任中油總經理涉案。對此，已退休的中油前董事長、時任總經理李順欽發表聲明嚴正否認，強調清白自守，要求中油儘速提告，必要時也將採取法律行動捍衛名譽。

「我憤怒，憤怒、憤怒」李順欽說，相關報導未經查證，已對他人格與聲譽造成重大傷害。任職期間他一向依法行政、廉潔自持，「俯仰無愧」，對於這種惡意抹黑、汙名化的指控無法容忍，必要時會循法律途徑自清，並隨時配合檢調調查，盼司法盡速釐清真相，還他清白，讓他能恢復平靜退休生活。

外界指控三接外推工程原預算約94億元，最終經費暴增至253億元，中油先前已否認浮報，指工程自始規劃即在200多億元，並無浮報情事。因應藻礁保育爭議，多次修改設計、將防波堤向外推移，相關變更都依程序報請經濟部核定，並經立法院審查。

李順欽認為，中油應主動提告遏止謠言擴散，以維護公司及同仁名譽；他也強調，「錄音內容所指的總經理究竟是誰，應由司法釐清，而非由媒體與政治人物逕行影射。」

李順欽說，這次三接事件無端被汙名化，被影射被指控，甚至被汙衊，「我個人非常痛心，當然更多的是憤怒」。 三接是國家的重大工程，中油公司也絕對是依法行政，目前已順利完工。 結果辛苦的同仁，包括承包商不但沒有贏得掌聲，還被這樣子汙名化，實在對大家都不公平。

所謂錄音帶，除了開會，我跟這個廠商完全沒有私下接觸，那這樣子一個無端的的惡在抹黑，還影射到時任總經理，對我來講是莫大的傷害。

中油在2022年間發包辦理「第三座液化天然氣接收站（三接案二期）」外推防波堤工程，採購案由世曦工程顧問公司處理，負責設計、預算編列、招標文件製作等工作，詎料卻遭檢舉時任總經理涉與業者勾串，浮報工程經費逾百億元弊端，過程還被偷偷錄音。遭影射的李順欽認為，中油公司被糟蹋到這個地步，想不通為什麼還不提告！

李順欽發布聲明，指三接工程浮報案被汙名化。圖／李順欽提供
李順欽發布聲明，指三接工程浮報案被汙名化。圖／李順欽提供
近日中油三接浮報百億元案沸沸揚揚，遭影射的中油前董事長李順欽發布聲明喊冤，並表達憤怒。記者王昭月／攝影
近日中油三接浮報百億元案沸沸揚揚，遭影射的中油前董事長李順欽發布聲明喊冤，並表達憤怒。記者王昭月／攝影

中油 總經 三接

延伸閱讀

半世紀仰賴地下水…竹縣新埔2里自來水有望 國碩捐地、縣府撥地啟動延管

韓娛三連震！曹世鎬涉黑疑雲、朴娜勑遭控霸凌、趙震雄被爆有犯罪前科

賴瑞隆兒遭控涉霸凌至少3人受害 家長已報案…警方6字回應

朴娜勑遭控職場霸凌！前經紀人曝拒喝酒被砸傷 24小時待命還被欠錢

相關新聞

醫美網紅「變臉魔術王」涉嫌吸毒 警方在住處搜出大麻、搖頭丸

擁有1.4萬粉絲、經營診所自稱「醫美變臉魔術王」的29歲吳姓網美，平時常在IG大秀火辣身材，近日卻被檢舉持有毒品，新北市...

影／盜用漫威英雄當毒品包裝 毒犯藏烏日社區擁百萬毒落網

台中市譚姓男子今年初遭檢警掌握，涉藏身烏日區社區大樓內販售毒品，還以漫威英雄人物「綠巨人浩克」當作毒品包裝，檢警偵搜2個...

市值達500萬！中壢楊梅警掃毒搗彩虹菸廠查扣200包成品

桃園市警方雷霆除暴專案強勢執法，中壢、楊梅警分局聯手出擊，近日成功破獲一處隱藏的第三級毒品彩虹菸製造工廠，當場逮捕洪姓男...

影／淡水機車搖搖晃晃逃進馬偕醫院 騎士身上有毒品還毒駕

新北市1名48歲吳姓男子昨晚9時許在淡水區民權路，被警方發現騎機車搖搖晃晃，他騎進馬偕醫院院區才被員警追到，身上搜出安非...

影／中油三接遭控浮報百億元 前董座李順欽被影射憤怒喊冤

中油三接外推防波堤工程遭控疑似浮報工程款逾百億元，並指稱有錄音檔顯示中油高層曾說出「中油有的是錢」，引發外界揣測時任中油...

陸突將通緝犯「丟回」台 兩岸共打機制停擺？警政署澄清保持交流合作

近日大陸公安在未正式通知台灣警方情況下，將10餘名涉詐在陸服刑結束的台籍人士及通緝犯，以小三通及搭乘飛機方式「丟回」台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。