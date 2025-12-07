影／中油三接遭控浮報百億元 前董座李順欽被影射憤怒喊冤

中油三接外推防波堤工程遭控疑似浮報工程款逾百億元，並指稱有錄音檔顯示中油高層曾說出「中油有的是錢」，引發外界揣測時任中油總經理涉案。對此，已退休的中油前董事長、時任總經理李順欽發表聲明嚴正否認，強調清白自守，要求中油儘速提告，必要時也將採取法律行動捍衛名譽。

「我憤怒，憤怒、憤怒」李順欽說，相關報導未經查證，已對他人格與聲譽造成重大傷害。任職期間他一向依法行政、廉潔自持，「俯仰無愧」，對於這種惡意抹黑、汙名化的指控無法容忍，必要時會循法律途徑自清，並隨時配合檢調調查，盼司法盡速釐清真相，還他清白，讓他能恢復平靜退休生活。

外界指控三接外推工程原預算約94億元，最終經費暴增至253億元，中油先前已否認浮報，指工程自始規劃即在200多億元，並無浮報情事。因應藻礁保育爭議，多次修改設計、將防波堤向外推移，相關變更都依程序報請經濟部核定，並經立法院審查。

李順欽認為，中油應主動提告遏止謠言擴散，以維護公司及同仁名譽；他也強調，「錄音內容所指的總經理究竟是誰，應由司法釐清，而非由媒體與政治人物逕行影射。」

李順欽說，這次三接事件無端被汙名化，被影射被指控，甚至被汙衊，「我個人非常痛心，當然更多的是憤怒」。 三接是國家的重大工程，中油公司也絕對是依法行政，目前已順利完工。 結果辛苦的同仁，包括承包商不但沒有贏得掌聲，還被這樣子汙名化，實在對大家都不公平。

所謂錄音帶，除了開會，我跟這個廠商完全沒有私下接觸，那這樣子一個無端的的惡在抹黑，還影射到時任總經理，對我來講是莫大的傷害。