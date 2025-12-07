台中單純擦撞交通事故 駕車男子、女友和3路人同時移送法辦

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市邱姓油漆工昨晚駕車載江姓女友行經大里區國光路二段與德芳南路口時，撞上停等號誌的另輛車。他停車後，自知闖禍，在車內和女友調換座位，下車後卻毆打女友，引起3名路人上前排解，卻又和邱打成一片。

警方據報趕到，以毆打毆打女友將他依現行犯逮捕，隨後在他的隨身包內查獲有三級毒品愷他命，依違反毒品危害防制條例罪嫌將他移送法辦，同時通報家暴案件，江女亦被依頂替罪嫌移送法辦。至於毒駕部分，已先將車輛移置，並將在毒品檢驗後，另依公共危險罪嫌移送法辦。

3名勸架路人李姓男子（32歲）、龐姓男子（34歲）、朱姓男子（28歲）雖本意為勸架，但過程中遭邱男激怒而出手，警方認為也涉違反刑法150條聚眾鬥毆罪，同時依法移送究辦。

據了解，警方昨晚9時36分許獲報，指在大里區國光路二段與德芳南路口有車禍及糾紛案件，現場還有民眾見邱（31歲）毆打江女（31歲）而主動上前壓制。警方到場後將邱逮捕，江女則頭部紅腫及手、腳受擦挫傷，由消防人員現場包紮救護。

因邱打人是現行犯，警方立即將其逮捕，並在他的隨身包內發現有三級毒品愷他命1罐，毛重11.55公克及毒品殘渣2罐等。處理警員調閱路口監視錄影，發現邱肇事後在車內和女友調換座位，進一步查出江女因擔心男友被查出毒駕而替男友頂替。但豈知男友不知感激，反而因女友抱怨了他幾句而動手毆打女友，甚至把女友狠摔在地上，也因此引起路人上前壓制，最終引起更大紛爭。

警方呼籲，為避免對其他用路人造成危害，對毒駕行為絕不姑息，將持續加強取締毒後駕車之行為，以守護市民安全。

警方在邱姓駕駛的隨身包內查獲有三級毒品愷他命。圖／民眾提供
警方調閱監視錄影，查出邱姓駕駛肇事後和女友在車內調換座位。圖／民眾提供
警方在邱姓駕駛的隨身包內查獲有三級毒品愷他命。圖／民眾提供
警方在邱姓駕駛的隨身包內查獲有三級毒品愷他命。圖／民眾提供
