醫美網紅「變臉魔術王」涉嫌吸毒 警方在住處搜出大麻、搖頭丸

擁有1.4萬粉絲、經營診所自稱「醫美變臉魔術王」的29歲吳姓網美，平時常在IG大秀火辣身材，近日卻被檢舉持有毒品，新北市新莊警分局日前持搜索票前往住處搜索，查獲大麻煙彈、搖頭丸等毒品。

吳姓網美在IG自稱「定製醫美全能魔術變臉王」、在「北中南正規合法醫美診所」、「全台灣總共客人𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎位」、還能「專職訂製客戶臉部設計規劃」，警方接獲民眾檢舉她持有毒品，隨即蒐集相關事證並向新北地方法院聲請核發搜索票獲准，依法展開查緝行動。

員警4日下午4時許前往吳女位於三重區頂文路住處搜索，當場查獲第二級毒品大麻煙彈3顆（26.3公克）、MDMA搖頭丸16顆（24.3公克），同時查扣大麻煙斗1個、手機1支等相關證物，警詢後將吳女依違反毒品危害防制條例案移送新北地檢署偵辦。

