聽新聞
0:00 / 0:00
台南女警晚間開單突遭車主持斧砍傷送醫 黃偉哲譴責暴力
台南市警一分局黃姓女警昨晚8時35分許在東區崇德12街、崇德路執行違規停車取締勤務時，遭車主持斧頭砍傷，肩、手臂與頸部皆有撕裂傷，所幸意識清楚，經緊急送往市立醫院救治。涉案男子當場遭警方依現行犯壓制逮捕。
「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！」台南市長黃偉哲據報後，發出聲明，譴責暴力。他指出，晚間警察局一位女性同仁，在開罰違停紅單時，遭遇民眾持斧頭攻擊，所幸經急救後傷勢穩定。
他強調，公權力不容挑戰，警方已將該為民眾依現行犯逮捕，依殺人未遂偵辦，同時我們也會協助同仁提出告訴，絕不允許任何暴力行為，以維護市府同仁安全與尊嚴。
據了解，當時女警與同事在崇德12街、崇德路口查處違規停車，見一輛車停放在禁止臨停區域，女警取締違停時，該輛車主並未在場，她依程序開立舉發單。隨後，男子返抵現場，員警便上前出示並交付罰單，隨後準備離開。
未料，該男子情緒突變，竟持斧揮砍攻擊，讓女警閃避不及，當場遭砍傷，同仁見狀立即上前壓制並通報救護。
同仁與到場救護人員第一時間協助女警包紮止血，並送往市立醫院，院方表示，女警身上傷勢經急救後暫時穩定，仍需留院觀察與進一步治療。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言