台南女警晚間開單突遭車主持斧砍傷送醫 黃偉哲譴責暴力

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警一分局黃姓女警昨晚8時35分許在東區崇德12街、崇德路執行違規停車取締勤務時，遭車主持斧頭砍傷，肩、手臂與頸部皆有撕裂傷，所幸意識清楚，經緊急送往市立醫院救治。涉案男子當場遭警方依現行犯壓制逮捕。

「警察依法執勤，民眾不理性行為絕不寬貸！」台南市長黃偉哲據報後，發出聲明，譴責暴力。他指出，晚間警察局一位女性同仁，在開罰違停紅單時，遭遇民眾持斧頭攻擊，所幸經急救後傷勢穩定。

他強調，公權力不容挑戰，警方已將該為民眾依現行犯逮捕，依殺人未遂偵辦，同時我們也會協助同仁提出告訴，絕不允許任何暴力行為，以維護市府同仁安全與尊嚴。

據了解，當時女警與同事在崇德12街、崇德路口查處違規停車，見一輛車停放在禁止臨停區域，女警取締違停時，該輛車主並未在場，她依程序開立舉發單。隨後，男子返抵現場，員警便上前出示並交付罰單，隨後準備離開。

未料，該男子情緒突變，竟持斧揮砍攻擊，讓女警閃避不及，當場遭砍傷，同仁見狀立即上前壓制並通報救護。

同仁與到場救護人員第一時間協助女警包紮止血，並送往市立醫院，院方表示，女警身上傷勢經急救後暫時穩定，仍需留院觀察與進一步治療。

台南市警一分局黃姓女警昨晚在東區崇德12街、崇德路執行違規停車取締勤務時，遭車主持斧頭砍傷送醫急救。圖／本報資料照
台南市警一分局黃姓女警昨晚在東區崇德12街、崇德路執行違規停車取締勤務時，遭車主持斧頭砍傷送醫急救。圖／本報資料照

女警 車主

