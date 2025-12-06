陸突將通緝犯「丟回」台 兩岸共打機制停擺？警政署澄清保持交流合作

近日大陸公安在未正式通知台灣警方情況下，將10餘名涉詐在陸服刑結束的台籍人士及通緝犯，以小三通及搭乘飛機方式「丟回」台灣，引發兩岸共打犯罪協議停擺爭議；刑事局今天晚間，針對媒體報導指稱「兩岸共打協議停擺」，指出警政署澄清持續與陸方保持交流合作。

刑事局表示，自2009年6月25日「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」生效至今，警政署依協議精神，全面推展兩岸警方共同打擊犯罪工作，並在情資交換及案件協查(8000餘件)、合作偵辦案件(近200件)、刑事(通緝)犯遣返(457人)及業務交流等方面，建構制度化合作機制。

警政署表示，持續透過兩岸警察合作共同打擊犯罪機制，與陸方保持有效的交流合作，務實處理兩岸跨境犯罪問題，並與陸方透過情資交換管道或各項契機，共同合作偵辦各類刑事案件，擴大打擊跨境詐欺犯罪的合作面向以提升成效，落實執行協議精神，以保障人民生命財產安全。