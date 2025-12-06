恐怖男追女「躲她家偷拍洗澡」 不滿挨告又開車衝撞…殺人未遂起訴
桃園邱姓男子偶遇A女一見鍾情，展開瘋狂追求，跟蹤、侵入她家又偷拍她洗澡，事後傳影片要脅，女子不堪其擾提告，讓邱不滿，今年8月間某晚到女子工作處理論，同事載女奔赴警局途中，遭邱開車惡意衝撞迴轉再撞共釀3傷，桃園地檢署依殺人未遂等罪起訴。
起訴指出，23歲男子邱冠龍瘋狂追求在桃園平鎮工作、對他無意的A女，邱男見追求不成，行徑愈發離譜，今年8月4日清晨6時17分，前往A女位於桃園市平鎮區住處，見1樓大門未上鎖，無故進入A女住宅內。女子返家驚現家中的貓咪及不清楚重量的黃金不見，調閱大門監視器確認邱男侵入過。
今年8月19日前某時，邱在A女住處內，趁她在自己房內洗澡之際，拿著IPHONE 12手機開啟內建攝影功能，將手機鏡頭朝廁所內部拍攝，攝得A女出浴的全裸影片，A女於同月21日凌晨2時20分接獲邱傳來的影像檔案，才知自己遭偷拍。
A女指控，在8月19至21日收到自己遭偷拍的影片前，邱男不斷以通訊軟體LINE傳送「你的影片真的外流了」、「你自己去認自己的身體」、「我他媽的愛你看不出來喔」、「我的愛是垃圾」、「就算你不相信我 我覺得我還是一樣會愛你」等訊息，然後才將高清無碼出浴片給她，讓A女心生畏怖，向警方報案邱男違反跟蹤騷擾防治法。
邱男不滿挨告於8月23日晚間10時25分到A女工作處理論，王姓男同事騎車搭載A女要到平鎮警分局報案，邱駕車由後方追逐，在警局前一個路口的桃園市平鎮區南京路與大連街口處，自後方高速追撞王男與A女共乘的機車，造成2人遭噴飛倒地，邱見狀竟駕車迴轉，再度衝撞、輾壓倒臥在地的王男，造成王男右側股骨粗隆間移位閉鎖性骨折、右手部擦傷等傷害，A女則右上肢挫傷、左臀挫傷擦傷、背部挫傷擦傷，另有黃姓路人同遭邱男價車撞擊釀右下肢擦傷、左手肘擦傷、左髂部挫傷。
肇事的邱男因蓄意衝撞後，車輛撞上電線桿後無法行駛，且經現場目擊民眾報警，再通知救護車將A女等3人送醫急救，王男、A女及黃姓路人始倖免於難而未發生死亡結果。
檢方調查後，就邱男行為分別觸犯侵入住居罪、無故攝錄他人性影像罪、違反跟蹤騷擾防治法的跟蹤騷擾罪及殺人未遂罪；至於A女指控貓咪和黃金遭竊，邱於偵訊中時，堅決否認有竊盜犯行，並以「最近精神狀況不好，不太清楚自己在做什麼」，表示並未拿走A女家中任何物品等語來辯稱，由於監視器僅拍到邱出入，離去時並未發現手中有其他物品，因證據不足，不予起訴。
