影／三重刺青男潑汽油揚言縱火理由超瞎 只因前女友拒絕給他媽生活費
新北市1名蔡姓男子自稱即將入獄服刑，要求前女友替他照顧母親每月支付1.2萬元生活費遭拒，昨天竟憤而到前女友兄長的理髮店潑汽油揚言縱火，被警方依現行犯逮捕，警詢後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌移送法辦建請羈押。
警方昨天下午3時33分接獲報案指稱三重區五華街1家快剪店遭潑灑汽油，嫌犯已經趁亂逃逸。巡邏員警火速趕到現場蒐證，孰料20分鐘後40歲蔡姓男子竟持鐵撬折返，當場依現行犯逮捕。
警方調查發現，蔡男有槍砲、傷害、毒品等多項前科，快剪店是他前女友的兄長經營。蔡男聲稱自己即將入獄服刑，要求前女友代替他每個月給母親1.2萬元生活費。
女生家屬認為雙方已經分手，沒義務幫他照顧母親，蔡男即惱羞成怒前往快剪店潑汽油揚言縱火。警詢後昨晚依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
