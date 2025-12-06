快訊

強風助長！彰化福興沿海路廢棄場火警 濃煙大到路都看不見

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視：馬麻你確定是他？

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

聽新聞
0:00 / 0:00

影／三重刺青男潑汽油揚言縱火理由超瞎 只因前女友拒絕給他媽生活費

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名蔡姓男子自稱即將入獄服刑，要求前女友替他照顧母親每月支付1.2萬元生活費遭拒，昨天竟憤而到前女友兄長的理髮店潑汽油揚言縱火，被警方依現行犯逮捕，警詢後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌移送法辦建請羈押。

警方昨天下午3時33分接獲報案指稱三重區五華街1家快剪店遭潑灑汽油，嫌犯已經趁亂逃逸。巡邏員警火速趕到現場蒐證，孰料20分鐘後40歲蔡姓男子竟持鐵撬折返，當場依現行犯逮捕。

警方調查發現，蔡男有槍砲、傷害、毒品等多項前科，快剪店是他前女友的兄長經營。蔡男聲稱自己即將入獄服刑，要求前女友代替他每個月給母親1.2萬元生活費。

女生家屬認為雙方已經分手，沒義務幫他照顧母親，蔡男即惱羞成怒前往快剪店潑汽油揚言縱火。警詢後昨晚依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請羈押。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蔡姓男子要求前女友替他支付母親生活費遭拒，昨天竟憤而到前女友兄長的理髮店潑汽油揚言縱火，被警方依現行犯逮捕，警詢後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌移送法辦建請羈押。記者林昭彰／翻攝
蔡姓男子要求前女友替他支付母親生活費遭拒，昨天竟憤而到前女友兄長的理髮店潑汽油揚言縱火，被警方依現行犯逮捕，警詢後依公共危險、毀損、恐嚇罪嫌移送法辦建請羈押。記者林昭彰／翻攝
新北市1名蔡姓男子（左）自稱即將入獄服刑，要求前女友替他照顧母親每月支付1.2萬元生活費遭拒，昨天竟憤而到前女友兄長的理髮店潑汽油揚言縱火，被警方依現行犯逮捕。記者林昭彰／翻攝
新北市1名蔡姓男子（左）自稱即將入獄服刑，要求前女友替他照顧母親每月支付1.2萬元生活費遭拒，昨天竟憤而到前女友兄長的理髮店潑汽油揚言縱火，被警方依現行犯逮捕。記者林昭彰／翻攝

前女友 縱火 母親

延伸閱讀

台中24歲鉛球冠軍男狠刺死高校前女友 全部認罪…仍再羈押2月

變態女粉騷擾2年遭羈押 曹雅雯吐心聲

台東涉縱火殺人嫌犯疑躁症未癒 法院撤羈押改送精神醫院安置6個月

台南烏樹林暫置場大火掀外界疑慮 市府否認故意縱火圖利

相關新聞

影／三重刺青男潑汽油揚言縱火理由超瞎 只因前女友拒絕給他媽生活費

新北市1名蔡姓男子自稱即將入獄服刑，要求前女友替他照顧母親每月支付1.2萬元生活費遭拒，昨天竟憤而到前女友兄長的理髮店潑...

影／好大場面！高雄騎士拒檢釀警受傷 7警車和救護車趕到場

吳姓男子昨晚9時44分因騎註銷車牌機車，警方趨前攔查，吳拒檢衝撞警車釀1警輕傷，警方將他壓制在地，通報線上警網支援，來了...

影／男子毒駕街頭上演連環撞 波及多輛汽機車 3人受傷

新北市詹姓男子昨晚涉嫌毒駕，在中和區街頭上演連環撞，不僅波及多輛汽、機車，包括詹共造成3人受傷，其車上也搜出注射針筒與依...

全台測速照相有幾支？政府資料、警政署數據不一樣 原因曝光

全台到底有多少支測速照相設備？立法院交通委員會4日邀請相關單位進行專案報告，警政署報告指出，統計全台建置測速照相設備共計...

夏天倫被砍「1人自首、1人飛柬埔寨」 背後疑美鷹會操控

夜店大亨夏天倫上月30日在台北市松山區某大樓地下停車場遭埋伏砍傷，2嫌犯後逃逸，一人在半小時後至轄區民有派出所投案，一人...

聲援黃呂錦茹涉違反集遊法 朱立倫北檢訊後請回

台北地檢署偵辦今年罷免偽造連署案，聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨前主席朱立倫當時發出動員令，呼籲黨公職到北檢外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。