影／好大場面！高雄騎士拒檢釀警受傷 7警車和救護車趕到場
吳姓男子昨晚9時44分因騎註銷車牌機車，警方趨前攔查，吳拒檢衝撞警車釀1警輕傷，警方將他壓制在地，通報線上警網支援，來了7輛警車及1輛救護車，後在吳身上查獲2小包毒品及針頭，經唾液快篩檢測呈陽性反應，當場上銬送辦。
網路社群Threads有網友貼文指，目擊到兩台摩托警車和機車撞在一起，警察還受傷，一直搜對方身上和機車上的物品，最後來了6台摩托警車、1台汽車和一台救護車，好大場面。
鳳山警分局指出，文山派出所巡邏警組昨晚9時44分許，巡經八德路與文殿街口，發現吳姓男子（47歲）騎乘車牌註銷機車，遂趨前攔查，吳男拒檢，擦撞欲員警警用機車，造成一名員警輕微擦傷，後被壓制逮捕。
警方呼叫線上警網支援，後在吳男身上查獲海洛因0.9公克、安非他命2.1功克，以及使用過的針頭及提撥器1組，警方懷疑吳男有毒駕行為，對其實施毒品唾液快篩檢測，結果呈陽性反應。
警方當場將吳上銬逮捕帶回查辦，警詢後，除依道路交通管理處罰條例第35條予以舉發外，因吳男騎乘機車已通報遺失在案，警詢後依違反毒品危害防制條例、侵占及妨害公務等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
