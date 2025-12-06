影／男子毒駕街頭上演連環撞 波及多輛汽機車 3人受傷

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市詹姓男子昨晚涉嫌毒駕，在中和區街頭上演連環撞，不僅波及多輛汽、機車，包括詹共造成3人受傷，其車上也搜出注射針筒與依托咪酯煙彈，警詢後今天將依公共危險、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市警方昨晚9時許先接獲民眾報案指稱，中和區忠孝街有多輛機車遭汽車撞倒在地，隨後又接獲華新街發生車禍， 1輛汽車疑似逆向撞上對向汽車，還波及騎Ubike女騎士。

員警獲報迅速到場，發現肇事汽車駕駛詹姓嫌子（45歲）開車行經中和區忠孝街先擦撞路邊停放汽車1輛及4輛機車，仍繼續行駛至華新街時，疑似逆向行駛與對向車道汽車駕駛廖姓男子（28歲）發生對撞，廖男被撞後倒車時，又不慎波及騎Uike的王姓女子，整輛自行車還卡在車底。

涉嫌肇事的詹男因右手骨折，送往雙和醫院，廖男雖手腳多處擦挫傷，自行就醫，Ubike騎士王女雙腳擦挫傷，也送雙和醫院治療。

警方對詹施以唾液快篩呈現陽性反應，車內查扣針筒1支與依托咪酯煙彈1個，依法舉發詹涉嫌施用毒品駕車並扣押肇事汽車。警詢後今天將依公共危險、毒品罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

記者王長鼎／翻攝
新北市詹姓男子昨晚涉嫌毒駕，在中和區街頭上演連環撞，不僅波及多輛汽、機車，包括詹共造成3人受傷，其車上也搜出注射針筒與依托咪酯煙彈。記者王長鼎／翻攝
