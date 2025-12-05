全台測速照相有幾支？政府資料、警政署數據不一樣 原因曝光

全台到底有多少支測速照相設備？立法院交通委員會4日邀請相關單位進行專案報告，警政署報告指出，統計全台建置測速照相設備共計1809處，但政府資料開放平台網站中「測速執法設置點｣，全台卻有2518支測速照相設備。

兩者數字落差引發爭議，警政署晚間指出，固定式測速照相設備數據落差，是因統計範疇與方式不同。

警政署說，政府資料開放平台12月4日更新測速執法設置點位，計2518處，其統計方式是以測速照相設備攝向計算，例如1支測速桿拍攝可調整南向或北向，會以2處計算；另外取締功能不以測速為限，如闖紅燈也會併計。