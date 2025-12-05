聽新聞
0:00 / 0:00
全台測速照相有幾支？政府資料、警政署數據不一樣 原因曝光
全台到底有多少支測速照相設備？立法院交通委員會4日邀請相關單位進行專案報告，警政署報告指出，統計全台建置測速照相設備共計1809處，但政府資料開放平台網站中「測速執法設置點｣，全台卻有2518支測速照相設備。
兩者數字落差引發爭議，警政署晚間指出，固定式測速照相設備數據落差，是因統計範疇與方式不同。
警政署說，政府資料開放平台12月4日更新測速執法設置點位，計2518處，其統計方式是以測速照相設備攝向計算，例如1支測速桿拍攝可調整南向或北向，會以2處計算；另外取締功能不以測速為限，如闖紅燈也會併計。
警政署4日在立法院提報固定式測速照相設備數量計1809支，係以縣市政府警察局為對象，不含署屬機關，2者數據落差，是統計範疇與方式不同。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言