快訊

鹹粥嬤金孫被騙出國涉詐 在大陸關1年遣返喊「再也不敢出國」

執行副總統交管勤務 宜蘭24歲員警遭貨車衝撞「臟器外露」命危搶救中

世紀、斐成、萬年清發布公告 8日同步暫停交易

聽新聞
0:00 / 0:00

全台測速照相有幾支？政府資料、警政署數據不一樣 原因曝光

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

全台到底有多少支測速照相設備？立法院交通委員會4日邀請相關單位進行專案報告，警政署報告指出，統計全台建置測速照相設備共計1809處，但政府資料開放平台網站中「測速執法設置點｣，全台卻有2518支測速照相設備。

兩者數字落差引發爭議，警政署晚間指出，固定式測速照相設備數據落差，是因統計範疇與方式不同。

警政署說，政府資料開放平台12月4日更新測速執法設置點位，計2518處，其統計方式是以測速照相設備攝向計算，例如1支測速桿拍攝可調整南向或北向，會以2處計算；另外取締功能不以測速為限，如闖紅燈也會併計。

警政署4日在立法院提報固定式測速照相設備數量計1809支，係以縣市政府警察局為對象，不含署屬機關，2者數據落差，是統計範疇與方式不同。

警政署表示，測速器數據落差是統計方式不同導致。記者廖炳棋／翻攝
警政署表示，測速器數據落差是統計方式不同導致。記者廖炳棋／翻攝

測速 立法院

延伸閱讀

台中交通違規編列23億元 議員籲勿用開罰治理

屏東測速照相138處 屏警：固定執法僅36支

台中明年交通違規罰鍰編列逾23億 議員要求刪減：勿以開罰治理

小心荷包失血！竹南、頭份地區新設3處測速照相將啟用

相關新聞

全台測速照相有幾支？政府資料、警政署數據不一樣 原因曝光

全台到底有多少支測速照相設備？立法院交通委員會4日邀請相關單位進行專案報告，警政署報告指出，統計全台建置測速照相設備共計...

夏天倫被砍「1人自首、1人飛柬埔寨」 背後疑美鷹會操控

夜店大亨夏天倫上月30日在台北市松山區某大樓地下停車場遭埋伏砍傷，2嫌犯後逃逸，一人在半小時後至轄區民有派出所投案，一人...

聲援黃呂錦茹涉違反集遊法 朱立倫北檢訊後請回

台北地檢署偵辦今年罷免偽造連署案，聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，國民黨前主席朱立倫當時發出動員令，呼籲黨公職到北檢外...

台中毒蟲闖泳池對孩童扣扳機…議員批市府蓋牌 警局：保護兒少

台中市陳姓男子今年10月吸毒後闖入西屯某間兒童泳池，對教練與2名兒童扣動手槍扳機，幸未擊發，警方到場逮捕陳男，檢方日前依...

影／被前員工伏擊砍殺 夜店大亨夏天倫：犯案SOP跟館長槍擊案一樣

夜店大亨夏天倫與女友11月30日被刀棍、辣椒水攻擊，嫌犯林宇鋐投案後，12月2日依殺人未遂罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准。今...

朱立倫發動員令聲援黃呂錦茹 北檢今依涉集遊法傳喚朱3人

台北地檢署偵辦今年罷免偽造連署案，聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，上月剛卸任的國民黨前主席朱立倫當時發出動員令，呼籲黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。