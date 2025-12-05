夏天倫被砍「1人自首、1人飛柬埔寨」 背後疑美鷹會操控

快訊

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

夜店大亨夏天倫上月30日在台北市松山區某大樓地下停車場遭埋伏砍傷，2嫌犯後逃逸，一人在半小時後至轄區民有派出所投案，一人隔日搭機飛往柬埔寨躲藏。據瞭解，砍傷案有黑幫「美鷹會」涉入，檢警仍在試圖揪出幕後藏鏡人以及犯案動機。

夏天倫是外號「夏董」、台灣酒店業傳奇人物夏承榮的大兒子，他跟弟弟夏天浩在父親的支持下在台北開設多家夜店，甚至有店家還獲得設計獎項，被外界稱為「夜店王」、「夜店大亨」。

警方調查，夏天倫與黃姓女友11月30日在台北市松山區宏泰金融大樓打高爾夫球，晚上6點多準備從地下停車場開車離去，突然有2名黑衣人戴口罩持刀棍、辣椒水攻擊，夏左右手臂受刀傷流血，黃眼部紅腫，經救護人員送醫救治。

警方封鎖現場，查扣被棄置的刀棍、辣椒水等物，正要釐清事發經過，犯嫌林宇鋐（27歲）卻在晚上7點多突然步入民有派出所稱「剛剛人是我砍的」，警方不敢大意控制林，帶回現場比對後立刻逮捕。林經移送台北地檢署，檢方依殺人未遂罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准。

警方調閱監視器畫面，發現2人當天開車從夏天倫內湖區住處就開始尾隨，一路跟到松山區大樓後遲遲不下手，直到見夏跟女友運動完才犯案，等了逾一小時；2人持刀棍、辣椒水犯案，短短一分多鐘後分別步行逃離現場，把作案用車輛留在停車場。

警方確定還有一人在逃，擴大搜查才發現為時已晚，刀手施姓男子犯案後直抵桃園機場，12月1日搭機至柬埔寨躲藏。

警方根據雙方身分等資料搜查，意外發現幕後有黑幫「美鷹會」分子涉入，仍在持續擴大釐清幕後藏鏡人以及犯案動機。

警方在現場查扣犯案用刀械、棍棒、手機等證物。記者翁至成／翻攝
警方在現場查扣犯案用刀械、棍棒、手機等證物。記者翁至成／翻攝
男子林宇鋐（中）涉以刀棍、辣椒水攻擊夜店大亨夏天倫。圖／聯合報系資料照片
男子林宇鋐（中）涉以刀棍、辣椒水攻擊夜店大亨夏天倫。圖／聯合報系資料照片
夏天倫昨夜則上網發文，稱未影射任何人，只是要表達「不管是誰指使，只要針對我家人，我都會挺身而出」。圖/夏天倫threads「hsia_alan」
夏天倫昨夜則上網發文，稱未影射任何人，只是要表達「不管是誰指使，只要針對我家人，我都會挺身而出」。圖/夏天倫threads「hsia_alan」

