台中毒蟲闖泳池對孩童扣扳機…議員批市府蓋牌 警局：保護兒少

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導

台中市陳姓男子今年10月吸毒後闖入西屯某間兒童泳池，對教練與2名兒童扣動手槍扳機，幸未擊發，警方到場逮捕陳男，檢方日前依殺人未遂罪嫌起訴。議員批評，市府當下發布新聞隻字未提歹徒扣動扳機，是掩蓋事實；警察局回應，基於兒少保護，才沒有公布。

台中市議會今天開議，聯席審查教育文化與交通地政相關預算。民進黨籍議員陳淑華質詢表示，大家都贊成新聞媒體行銷，但要用對地方，尤其要發布真實資訊，而非擦脂抹粉，以10月10日吸毒犯到西屯泳池開槍案為例，市府就沒有公布確實資訊。

陳淑華批評，市府當天發布的新聞，僅提及歹徒離開泳池後，到停車場敲碎車輛擋風玻璃與吸毒，完全沒說歹徒對教練與孩童扣動扳機，直到檢方起訴才曝光此事；這陣子台中治安事件頻傳，飆車、棒球隊、黑輪店有人掉出衝鋒槍，市長如果如此治理，台中才應該政黨輪替。

警察局長吳敬田表示，10月10日晚上6時許民眾報案，警方5分鐘內到場逮捕歹徒，事後查獲其持有改造手槍與63包咖啡包，歹徒當下也承認已經吃了20包咖啡包，精神錯亂；警局當天立刻向盧秀燕報告，隔天也發布新聞稿，有11家媒體報導。

至於當時的新聞稿未提及歹徒扣動扳機，吳敬田解釋，2名受害孩童分別是6歲、7歲，警方基於保護兒童隱私原則，並未在新聞稿揭露，但是都有告訴孩童家長，盡量不讓當事人家長擔心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳男闖進游泳池朝正在學游泳的學童瞄準、扣扳機，所幸卡彈未釀傷亡。議員質疑警方第一時間發布新聞稿未提此事，警察局長吳敬田稱是基於兒少保護原則。記者曾健祐／翻攝
吸毒 殺人未遂

