影／被前員工伏擊砍殺 夜店大亨夏天倫：犯案SOP跟館長槍擊案一樣

夜店大亨夏天倫與女友11月30日被刀棍、辣椒水攻擊，嫌犯林宇鋐投案後，12月2日依殺人未遂罪嫌向法院聲請羈押禁見獲准。今早夏天倫由律師陪同至北檢作證，他在開庭後表示，林嫌犯案SOP跟館長槍擊案一模一樣，且槍手委託的律師事務所跟前妻黃廉盈的一樣，他相信檢警努力辦案就是要證明「邪不勝正」。

夏天倫今在律師陪同下出庭。記者蕭雅娟/攝影

夏天倫今開庭花了約1小時，他在庭後表示，感謝檢方、松山及內湖分局極速認真辦案、加強巡邏讓住家周邊更加安全。整起事件讓他更驚訝的是，林嫌犯案前、犯案後的SOP跟「館長的槍手一模一樣」更奇怪的是，「館長的槍手用的律師樓跟黃廉盈用的律師樓也是一模一樣，這讓我很不安」。他相信檢警、律師那麼努力就是要證明給社會大眾看「邪不勝正」。媒體追問「你覺得跟黃小姐有關嗎？」夏未回應，隨即離去。

47歲夏天倫與黃姓女友11月30日在台北市松山區宏泰金融大樓打高爾夫球，晚間6時許準備從地下停車場開車離去，突然至少2名黑衣人涉持刀棍、辣椒水攻擊，夏左右手臂受刀傷流血，2人眼部腫痛不堪經救護人員清洗後送醫救治。

警方獲報封鎖現場，查扣被棄置現場的刀婫、辣椒水等證物，晚間7時許，27歲林男重回地下停車場稱「要自首」警方比對特徵後，逮捕林男。有詐欺前科的林男供稱，曾在夏天倫店內工作，被夏酸言酸語，才會心生不滿犯案。