朱立倫發動員令聲援黃呂錦茹 北檢今依涉集遊法傳喚朱3人

台北地檢署偵辦今年罷免偽造連署案，聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，上月剛卸任的國民黨前主席朱立倫當時發出動員令，呼籲黨公職到北檢外聲援，朱立倫也在場喊出「守夜」。台北地檢署今傳喚朱立倫、發言人楊智伃、立委謝龍介3人。

謝龍介因立院公務請假，朱立倫今開庭約半小時後，與楊智伃在北檢外受訪。朱立倫簡短表示，今天是來履行中華民國憲法對人民集會遊行的保障，「我們都是遵循憲法對人民權利的保障，我們會堅持中華民國憲法規定對集會遊行的保障」。

北檢外聲援活動共7次警告，朱立倫及群眾直至18日凌晨5時許，在得知黃呂等4人被聲押才離去。

今年4月17日晚上11點54分，中正一警分局長張嘉煌對朱立倫、楊智伃、謝龍介，第二度舉出「制止」牌；4月18日凌晨2時許，朱立倫、立委許宇甄、王鴻薇、謝龍介、鄭正鈐、國民黨發言人楊智伃等人都仍在現場，支持民眾剩下百餘人不到，警方也在場維安。