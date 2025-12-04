「用掃毒軟體檢測生成式AI」被指亂測 刑事局澄清：兩階段檢測嚴謹

快訊

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

刑事警察局11月16日發布「慎用中國生成式 AI」示警報告，有媒體報導，立院人士指稱刑事局使用的檢測AI工具，是拿掃毒工具當AI量尺，本質上就是亂測，不具備檢測雲端AI模型的能力，刑事局晚間澄清，警方檢測分兩階段，標準各異且專業嚴謹。

中國時報網站報導，刑事局11月16日發布「慎用中國生成式 AI」示警，並公布一份檢測報告，稱「通義千問」、「騰訊元寶」在公平性、準確性等多項指標不合格。立院人士表示，刑事局使用的檢測工具，是只能分析手機App的Mobile Security Framework（移動端安全檢測框架），根本不具備檢測雲端AI模型的能力，此事已獲數發部正式公文確認。

針對媒體報導質疑警方「用掃毒軟體檢測生成式AI」、「亂測」等情事，刑事警察局說，針對中國製生成式AI應用程式檢測，是採取「APP資安檢測」與「AI模型風險檢測」兩階段模式，兩者使用工具與依循標準截然不同。

APP資安檢測，是採用國際通用開源檢測框架，針對「APP應用程式」部分，刑事局採用開源軟體 Mobile Security Framework （MobSF，移動端安全檢測框架） 進行檢測，這是資安領域通用的標準程序，重點在於檢測軟體程式碼本身的安全性。

AI模型風險檢測則是依循NIST標準及國內AI評測指標，針對「生成式AI語言模型」的產出內容與風險，非使用MobSF或掃毒軟體檢測，而是透過自然語言提問進行實測。

刑事局是依據美國國家標準暨技術研究院（NIST）發布的「人工智慧風險管理框架（AI RMF）」，制定「AI語言模型評測問題列表」進行檢測，檢測標準並參考台灣AI產品與系統評測中心（AIEC）公告的10項AI評測項目進行。

刑事局表示，相關檢測作業都依循專業標準與國際框架，針對APP資安與AI內容風險分階段採用適當工具進行驗證。媒體報導所稱「用掃毒軟體測AI」，是將兩階段檢測工具混為一談。

刑事局。本報資料照片
