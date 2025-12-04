聽新聞
5歲、3歲和未滿周歲嬰兒「間接吸毒」 年輕夫妻家中吸安被起訴
廖姓男子和何姓妻子生育5歲、2歲和未滿周歲的3個兒子，兩人涉嫌在3個孩子面前吸食安非他命。今年1月因小兒子持續嘔吐，送醫急救時，兩人毒害3個兒子的行為才曝光。檢方今依涉嫌傷害、妨害幼童發育起訴2人。3名嬰幼兒已由市府安置。
檢方調查，廖男一家五口住在基隆市中山區，兩人今年1月間的某日某時，在住處劇烈搖晃未滿周歲的小兒子。1月25日下午發現小兒子持續嘔吐，送醫急救。醫護人員發現男嬰右眼瞼有撕裂傷、左側大腦鐮下出血、慢性雙側硬腦膜下積液、右臉及右頸局部性癲癇、雙側視網膜出血，研判是受虐性腦傷，通報市府社會處和警方處理。
檢方查出，年約30歲廖男和20多歲何女，預見幼童長時間在較封閉空間中，若與吸食甲基安非他命者共處一室，吸入相當劑量安非他命二手煙霧，可能妨害身心健全或自然發育，仍貪圖滿足施用安非他命的愉悅感，與孩子同在家中時吸毒。
檢方說，廖男和何女漠視3個年幼兒子在身旁，仍將安非他命置入玻璃球內，燒烤加熱後吸食煙霧，導致3個兒子都吸食到安非他命煙霧而妨害發育。
檢方認定廖男和何女涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項本文後段、刑法第277條第1項成年人故意對兒童犯傷害罪嫌；另涉犯刑法第286條第1項妨害幼童發育罪嫌，依法起訴。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
