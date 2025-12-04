林姿妙涉貪案高院首開庭 律師稱3250萬是「多次借款150萬累積...」

宜蘭縣長林姿妙與縣府官員被控涉貪，宜蘭地院去年12月31日認為她收賄罪證不足，改以圖利等罪判12年6月徒刑。宜蘭地檢署主張法院認事用法有誤，對14名被告上訴，台灣高等法院今開庭，首度傳林姿妙、女兒林羿伶、助理張桂綾。林姿妙不斷重複38歲就守寡，辛苦拉拔3男1女，說「我沒有做壞事」，請法官明察、還她清白。

宜蘭地院依貪汙治罪條例圖利罪、財產來源不明罪和特殊洗錢罪判林姿妙（73歲）12年6月徒刑，褫奪公權6年，沒入不明款項3250萬元。內政部依地方制度法將林女停職，副縣長林茂盛代理，林女成首位被依涉犯財產來源不明罪停職的縣市長。高院法官邰婉玲今詢問林姿妙「每一筆借款都是借錢、開支票、還款？」林姿妙答稱通常與債權人約定2個月還款，她一定會把錢存入帳戶，有時錢不夠就向別人借錢兌現還支票，每張票都是「新的借款」，借款的目的可能是要還其他債權人的錢，強調「錢都是我借來的」；法官詢問是否有記帳？她則說「沒有，我是用支票當作紀錄」。

林姿妙被控在2018年使用羅東鎮98地號土地做為競選總部，2019年間地主劉石純、陳正勲持有1558地號被徵土增稅112萬元，二人向林姿妙陳情，林指示時任建設處代理處長吳朝琴等人違法認定1558地號符合農地農用，免徵土增稅，換取免費使用98地號做為2020年總統大選國民黨候選人韓國瑜競選總部，不法獲利約240萬元。

宜蘭地院認為，免徵土地增值稅部分確實違法，林姿妙繼續無償使用98地號土地作為2020年競選總部，檢方提出的證據不足以證明與不課徵土地增值稅有對價關係，所以變更起訴法條為圖利罪，判刑7年、褫奪公權6年。

林姿妙自2010年3月起擔任羅東鎮長，2018年12月25日起擔任宜蘭縣長，收入僅每月3萬元租金及約15萬元月薪，卻借用人頭帳戶開支票換現金偽裝借款，不明金流3250萬元，未說明可疑來源的財產達8百萬元，嚴重危害公務員廉潔要求，依公務人員財產來源不明罪判刑2年6月、褫奪公權2年；特殊洗錢罪判刑3年6月。

檢方起訴的15名被告僅建設處代理處長黃志良無罪，包括陳情的地主劉石純、陳正勲分別依圖利罪判3年6月、3年8月徒刑；林羿伶因交辦時任建設處代理處長吳朝琴，協助辦理免徵土地增值稅，依圖利罪判3年6月、褫奪公權3年。宜院指出，林羿伶不具公務員身分，卻憑母親林姿妙擔任縣長權力，恣意對縣府一級主管下達指令，介入縣府公務，公私不分嚴重破壞體制。吳朝琴等多名宜蘭縣政府中、高階主管，對顯而易見惡行缺乏思考辨識能力，竟配合首長違法指示集體參與圖利犯行，一併判處3年到5年10月不等徒刑。

兆峰實業公司負責人林錫欽因與檢方認罪協商，宜院依偽造文書罪判林4月徒刑，緩刑2年，支付公庫8萬元，檢方未上訴。

高院今續行準備程序，林姿妙、林羿伶首度被傳喚。林姿妙表示所有陳情案都不是她經手的，也「不記得」陳正勳有向她陳情，更不知道什麼土地列管、土方流向證明的事，對於檢察官的指控稱「我完全不清楚」。

林姿妙表示，她有跟建材商人池石飛、池廖麗芳借款，不是「借帳戶」，若不是經濟有問題也不需要向朋友借錢，否認犯特殊洗錢罪、財產來源不明罪。律師劉致欽主張，一審認定林姿妙是借帳戶，但池石飛、池廖麗芳說是借貸，直到2022年7月11日廉政官「疲勞、不正訊問」，池廖麗芳才改稱是借帳戶給林姿妙，但一審審理時池廖麗芳又說是被恐嚇才改口。

律師陳憲裕也認為林姿妙沒洗錢，解釋所謂的「3250萬」是由多次150萬元借款循環所累積的交易金額，並不是實際借入所得。陳說，林姿妙實際上只借150萬元，長期下來共3250萬元，指宜院為根據事實來認定；檢察官則指錢是林姿妙自己的，張桂綾在一審也是這麼說，林姿妙多次存現金到自己的甲存帳戶，何來借款之說？

對於1558地號不法取得農用證明並獲免繳土地增值稅的指控，陳憲裕也說沒有妨害耕作，農地農用沒有圖利問題。檢察官當庭批林姿妙只會說「不記得」，但她在偵查中可不是這樣說，而是講「不知道劉石純、陳正勲」，現在卻說「不記得」。