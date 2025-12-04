臉被劃爛⋯高雄鳥松婦人遭夫殺害 父兄今哀痛相驗遺體

劉姓男子11月29日與大他7歲的妻子爭吵，持剪刀涉嫌殺妻。案發5個多小時後，妻弟發覺不對勁，到他家後報警開門，才發現他妻子身中多刀，送醫不治。警方在附近逮捕劉，依殺人罪嫌移送法辦，檢方今午相驗。

劉姓男子是在11月29日下午4時許在家中與妻子發生爭吵，劉男竟憤而拿起家中的剪刀朝妻子身上猛刺，劉妻不僅全身都被利刃劃傷，甚至臉部都中刀被劃爛，更因頸部、腹部被刺中，導致她大失血，送醫不治。

據了解，劉男疑似與妻子近期有在外感情糾紛，才會引發劉男持利刃報復，他在將妻子猛刺數十刀後，隨後逃出家門，而家人發現劉妻倒臥血泊將她送醫仍舊無法挽回性命。劉男在29日當晚10時許在住家附近的墓園躲藏時被發現。