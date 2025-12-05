涉貪案二審 林姿妙：沒做壞事盼還清白

中央社／ 台北4日電

宜蘭縣長林姿妙被控涉貪，一審判處合併執行有期徒刑12年6個月，現已停職。二審台灣高等法院今天開庭，林姿妙當庭表示：「沒有做壞事，請法官明察秋毫，還我清白。」

台灣高等法院考量本案卷證繁多，經整理後分批傳喚當事人到庭，今天傳喚被告林姿妙、林姿妙女兒林羿伶及林姿妙助理張桂綾。

林姿妙庭上表示，「法官大人，我沒有做壞事，請法官可以明察秋毫，還我清白」，辯稱選縣長時的競選總部不是她在管理，當選縣長後，她和女兒也都沒有管競選總部的事。

林姿妙請求法院不要對她限制出境、出海，表示她很少出國，如果出國會先向法院陳報；辯護人陳憲裕、劉致欽及陳彥任補充說明，林姿妙沒有國外護照，生活家庭都在宜蘭，沒有逃亡之虞，應無限制出境出海必要。

被問到多次支票借款還款部分，林姿妙表示，她熱愛政治，38歲守寡至今，為還丈夫債務及養4名孩子（3子、1女）才會去借款。

林羿伶則辯稱，沒有犯罪，之前接到陳情電話指羅東鎮公務員不友善，但她並沒有答應處理；她與同案被告陳正勲沒有私交，沒有圖利使他免徵土地增值稅以及免拆建物等利益，她更沒有介入公務體系。

根據一審宜蘭地方法院判決書，林姿妙等縣府官員以處理民間人士所有的羅東鎮公正路段1558地號土地，免徵新台幣112萬元土地增值稅，換取地主陳正勲等提供羅東98地號土地（民國107年為林姿妙選縣長時競選總部）繼續作為中國國民黨2020年總統選舉宜蘭競選總部使用，獲有免拆利益等達240萬元。

此外，林姿妙過去在農會帳戶有超過7000萬元異常金流，與個人收入不相當，涉洗錢防制法特殊洗錢罪。

一審判決林姿妙應執行12年6個月，同案被告包括林姿妙女兒林羿伶、多名宜縣公務員等13人也判決有罪，其中有罪被告林錫欽獲緩刑，黃志良則罪證不足獲無罪。

檢方不服一審判決黃志良無罪、林姿妙等13名被告量刑過輕，提起上訴，林錫欽部分不上訴已確定；林姿妙等人不服一審判決提起上訴，二審由高院審理。

高院於11月20日傳喚5名被告，包含本案地主劉石純、羅東鎮公所經建課長趙竑勳、課員黃耀智以及縣府建設處長黃志良、建築管理科長林志揚；11月27日傳喚3名被告，分別為縣府建設處都巿計畫科長龍非池、縣府農業處長康立和以及縣府建設處副處長、代理建設處長吳朝琴。

林姿妙 羅東 競選總部

