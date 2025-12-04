快訊

路透：中國大陸正在東亞海域部署百艘艦艇 規模「遠超出國防需求」

超大烏龍！高市衛生局晚間緊急記者會 為全聯「台灣鯛魚排」爭議道歉

日本黑幫被中共滲透？張安樂疑幫牽線來台 助鼓吹沖繩獨立

中央社／ 台北4日電

媒體報導，中國勢力與台灣黑幫共同滲透日本，鼓吹沖繩獨立。刑事局今天在行政院會後記者會指出，統促黨總裁張安樂近年曾兩度邀請日本指定暴力團體「旭琉會」來台，警方都有嚴密掌握。

鏡週刊昨天報導，日本首相高市早苗挺台言論，引發日中關係緊張，而日本態度強硬主因是不滿中國透過台灣黑幫牽線，利用毒品利益誘使沖繩黑幫「旭琉會」，協助中國滲透並鼓吹沖繩獨立，日本警方甚至掌握不少毒品是由台灣走私過去，且台日黑幫成員也常碰頭。

警政署刑事局副局長蕭欽杰今天在行政院會後記者會表示，日本的指定暴力團體「旭琉會」曾在2023年5月與2025年2月受到某政黨幫派的邀請，到台灣參加幫派活動，包含刑事局國際科、反黑科與地區警察機關等有充分蒐證與掌握。

媒體追問，旭琉會是否受張安樂邀請，蕭欽杰回應：「對。」沖繩警方也知道有幫派到台灣，因此日方於2023年11月組團到刑事局交流做情資分享，至於幫派活動是否與走私毒品有關，或是涉及政治、國安部分，警政署都會做充分掌握。

蕭欽杰也否認報導指台灣不少毒品被走私到沖繩，他強調，台灣涉及日本毒品走私有不真實之處，因為2025年只有1件，有4名日本幫派分子來到台灣，想要夾帶4公斤安毒回日本，但遭刑事局查獲。

法務部次長黃謀信在記者會補充說明，按照台灣高等檢察署所發布的台灣毒品情勢分析資料顯示，台灣各個毒品來源，境外走私為多數，但資料顯示，境外走私國家主要集中在中國、東南亞與美加地區，日本不是台灣主要毒品的來源國。

黃謀信強調，根據相關檢察署起訴資料顯示，從台灣走私出境部分，除零星的個案以及從機場與行李夾帶出境的少數個案外，也沒有如報導所稱，台灣成為日本毒品的轉運國情形。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

統促黨總裁張安樂。圖／聯合報系資料照片
統促黨總裁張安樂。圖／聯合報系資料照片

日本 毒品 走私 張安樂 沖繩 高市早苗 統促黨

延伸閱讀

刑事局前副局長涉恐嚇起訴 警署：視判決從嚴追究責任

日台交流協會長隅修三：有人試圖武力改變現狀 台灣是日本重要友人

紅豆餅還是車輪餅？ 日本47都道府縣稱呼大公開 各地叫法都不一樣

川普看上日本輕型車 已授權運輸部批准生產！美日汽車貿易談判現新籌碼？

相關新聞

獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收

大陸公安昨未事前通報，便以小三通金廈航線將多名涉詐台籍人士遣返金門，由於是首次大規模將通緝犯送到金門，引起各界關注。據本...

台中男10月持槍朝泳池女童扣扳機 事件拖2個月才曝光挨轟「蓋牌」

台中市西屯區泳池國慶日驚傳有孩童遭男子持槍扣扳機，事件延遲近兩個月，昨天才曝光，震驚各界。網友痛批「10月就發生現在才知...

小三通「8 通緝犯返台」曝光！4 人收押、4 人視訊後撤通緝返台受審

大陸公安昨日在未事前通報，便以小三通金廈航線將多名涉詐台籍人士遣返金門，由於是首次大規模將通緝犯送到金門，引起移民署金門...

臉被劃爛⋯高雄鳥松婦人遭夫殺害 父兄今哀痛相驗遺體

劉姓男子11月29日與大他7歲的妻子爭吵，持剪刀涉嫌殺妻。案發5個多小時後，妻弟發覺不對勁，到他家後報警開門，才發現他妻...

日本黑幫被中共滲透？張安樂疑幫牽線來台 助鼓吹沖繩獨立

媒體報導，中國勢力與台灣黑幫共同滲透日本，鼓吹沖繩獨立。刑事局今天在行政院會後記者會指出，統促黨總裁張安樂近年曾兩度邀請...

遭大陸遣至金門涉詐人士 苗栗通緝2人經視訊偵查後撤銷通緝

大陸公安昨天未事前通報，便以小三通金廈航線將多名涉詐台籍人士遣返金門，由於是首次大規模將通緝犯送到金門，引起移民署金門國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。