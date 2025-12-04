台中男10月持槍朝泳池女童扣扳機 事件拖2個月才曝光挨轟「蓋牌」

台中市西屯區泳池國慶日驚傳有孩童遭男子持槍扣扳機，事件延遲近兩個月，昨天才曝光，震驚各界。網友痛批「10月就發生現在才知道？」民進黨市議員痛斥這麼重大的治安事件竟被「蓋牌」，盧市府只會「粉飾太平」。台中市警察局第六分局指出，此案發生時，隔天即發布新聞稿說明，展現警方積極作為，絕無隱匿、蓋牌。

台中陳姓男子今年10月一次喝了20包毒品咖啡包，竟持1把手槍、26顆子彈，闖入西屯區1間兒童游泳池內，跳入泳池朝正在教學的教練、6歲女童瞄準、扣扳機，所幸槍枝卡彈才未釀悲劇。陳最後走出泳池，跑到一旁停車場持槍托敲碎1輛車擋風玻璃，當場嚇壞裡面的蔡姓車主、女童。

民進黨市議員陳淑華、周永鴻說，10月發生的持槍攻擊案，當時被市府揭露的訊息只輕描淡寫的「砸車」、「毀損」，直到昨日起訴書曝光，才被揭露竟然是嫌犯持槍闖入泳池，近距離朝教練和兩位學童「兩度扣扳機」，這麼重大事件，若非檢方起訴，台中市民還要被蒙在鼓裡多久？

民進黨市議員蔡耀頡痛批，警方不僅封鎖消息，令人錯愕的是，市民安全遭受嚴重威脅，轄區第六分局竟活在平行時空，還發布千字新聞稿歌功頌德，讓市民情何以堪？難道這就是盧市長領導下的台中市治安？

