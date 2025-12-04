聽新聞
獨／昨10人扔回來又丟3人 3通緝犯今欲搭小三通遣返回金門遭拒收
大陸公安昨未事前通報，便以小三通金廈航線將多名涉詐台籍人士遣返金門，由於是首次大規模將通緝犯送到金門，引起各界關注。據本報掌握訊息，本來今天下午的船班還有3名通緝犯也要以此模式遣返回金門，但遭相關單位拒絕。
10名涉詐台籍人士昨日小三通遣返回金門，因與一般旅客同船混乘、且人數罕見地多，讓水頭碼頭的移民署、港警等單位人仰馬翻，據了解，這是小三通啟用以來，陸方透過此管道遣返通緝犯人數最多的一次，引發各界高度關注。
據了解，更令人意外的是，今日下午的船班上，本來還有3名台籍通緝犯要依昨日方式再度遣返回金門，但航商與相關單位提前通報後，遭金門端明確拒絕，理由是「身份仍在查證中」，三人最後根本無法購票上船。
有航商也透露，其實近1年來，大陸不時將通緝犯透過小三通送回金門，但往往「間隔久、一次一人」；昨突然一次丟來10人，讓移民署、港警臨時大動員，碼頭現場一度混亂，甚至有民眾直擊大批移民署國境隊員到碼頭上逮人，且採「1對1」模式緊迫盯人，而港警卻遲遲未現身，讓不少人覺得很奇怪。
地方人士直言，小三通原為便利交流，如今卻逐漸成為陸方遣返人犯的新通道；昨、今兩天的連續狀況，更凸顯兩岸執法溝通機制的空洞與斷鏈；據了解，陸委會稍後將在記者會上說明對此事的態度，並可能宣布未來陸方若要遣返台籍通緝犯，必須依「兩岸共同打擊犯罪」機制處理，不得再以小三通直接入境。
