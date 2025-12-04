小三通「8 通緝犯返台」曝光！4 人收押、4 人視訊後撤通緝返台受審

大陸公安昨日在未事前通報，便以小三通金廈航線將多名涉詐台籍人士遣返金門，由於是首次大規模將通緝犯送到金門，引起移民署金門國境事務隊與港中隊的高度重視，也讓水頭港口單位一度陷入混亂。金門地檢署今日說明，當日晚間確實僅接獲 4 名通緝犯，經訊問後於同日晚間10時許，均送法務部矯正署金門監獄執行。

金門地檢署指出，昨晚接獲金門縣警察局金城分局解送4名通緝犯至該署，經瞭解4人是以金廈小三通方式乘坐渡輪於下午5、6時許返回金門縣水頭碼頭，經移民署金門國境事務隊在水頭碼頭查獲林男（37 歲）、褚男（22 歲）、楊男（33 歲）與另一林男（35 歲），4 人涉及詐欺與洗錢案件遭法院判刑確定後通緝，在返抵金門後由港警逮捕，晚間送抵地檢署。檢察官訊問後，當晚 10 時許將 4 人全數發監執行，移送金門監獄。

不過，外傳「送返 10 人」引發關注後，相關單位持續比對資料，查出另有 4 名通緝犯同樣搭乘小三通返抵，但並未移送金門地檢署，而是由原通緝地所在地檢署以視訊方式進行訊問。知情人士透露，經檢方確認其身分後，原地檢署檢察官先行撤銷通緝，待後續正式傳喚再到案說明；這 4 人將搭機返台，依程序接受偵辦；另外還有2人，有消息指，這兩人未遭台灣通緝，所以已自行離去。