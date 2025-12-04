中國遣返涉詐台人入境金門 金檢：4通緝犯送監

有涉詐台籍人士在中國大陸服刑後遭遣返，昨天由小三通入境金門。金檢今天表示，警方解送4名判決確定通緝犯至地檢訊問後已送監，有無其他詐欺犯等並未接獲卷證。

媒體報導，有10名涉在柬埔寨從事詐騙的台灣籍人士，在中國大陸落網並服刑完畢後遭遣返出境，昨天下午在公安監控下，經小三通自廈門入境金門，隨後移送金門地檢署；報導中並提到，此次遣返陸方並未先知會金門。

金門地檢署今天發布新聞稿表示，警方昨天晚間解送4名經金廈小三通返金通緝犯至地檢署，經移民署國境事務大隊金門國境事務隊查悉，該4人是因涉犯詐欺、違反洗錢防制法等罪經法院判刑確定執行案件通緝犯，交由高雄港務警察總隊金門港中隊逮捕解送，檢方訊問後於晚間10時許均送法務部矯正署金門監獄執行。

關於此案是否有其他詐欺犯，以及是否在柬埔寨詐騙集團行騙等，檢方表示，並未接獲其他人犯及相關卷證，將請警方及金門國境事務隊依法處理並清查是否涉有其他犯行。