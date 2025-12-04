快訊

救出鄰居仍自責 宏福苑倖存者：每次有人叫我英雄 心都會碎掉

市場態度保守 台股小漲2點收27,795點、台積電跌5元收1,445元

LINE免費貼圖7款！超Q獨角獸免任務用半年 《間諜家家酒》淘氣登場

聽新聞
0:00 / 0:00

影／新北外送員助警制伏通緝犯 發文「感謝路旁阿嬤給我勇氣」

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲昨天有1名美食外送員目擊警員逮捕通緝犯遭頑強反抗，猶豫片刻即衝上前協助壓制，事後他發串文感謝路旁阿嬤鼓勵他見義勇為，網友紛紛接力留言稱許「雞蛋糕超人」、「謝謝你勇敢熱心」、「蘆洲需要你」。

巡邏員警昨天下午2時許在蘆洲區民族路，遇見毒品列管人口46歲吳男騎機車違規紅燈右轉，攔下盤查發現他被新北地檢署發布竊盜通緝，逮捕時遭激烈反抗掙脫，後由熱心民眾協助壓制，又從他身上查扣1包安非他命5.26公克、2顆依托咪酯煙彈12.72公克。

吳男經唾液快篩驗出毒品陽性反應涉嫌毒駕，警詢後依公共危險罪嫌、通緝案件、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

外送員事後在threads發文描述過程，當時他剛領到港式雞蛋糕準備騎機車送餐，意外看到對街警察逮捕嫌犯被推倒，還在猶豫的時候旁邊有個阿嬤叫他快點去幫忙，雖然擔心壞人帶武器會被攻擊，但沒時間想太多就直接跑過去幫忙壓制，隨後支援警網趕抵。

「我很感謝阿嬤，她讓我知道我原來是有勇氣站出來，而不是當個圍觀者。雖然有一些擦傷，但收穫蠻多的。」網友紛紛留言致謝稱讚他熱心勇敢，還有人說「祝你一切順心平安，走路都綠燈，停車都有格子，發票都中獎」。

見義勇為的美食外送員（右）緊緊抱住竊盜通緝犯，協助將他壓制在地上，員警立刻上銬，後來又在他身上查扣毒品、驗出涉嫌毒駕。記者林昭彰／翻攝
見義勇為的美食外送員（右）緊緊抱住竊盜通緝犯，協助將他壓制在地上，員警立刻上銬，後來又在他身上查扣毒品、驗出涉嫌毒駕。記者林昭彰／翻攝

外送員 毒品

延伸閱讀

勞動部外送保底機制出爐！外送員每筆訂單基本報酬不得低於45元

外送員專法關鍵條文卡關！1.25倍最低工資 勞動部不排除再提1機制

金門唾液毒品快篩新制後首例毒駕案件 男驗出「冰糖」送法辦

外送專法逐條審議 立委指可讓外送員平衡安全彈性

相關新聞

拿官銜威脅「做筆錄咬死你」 刑事局前副局長黃建榮恐嚇罪起訴

刑事警察局前副局長黃建榮因捲入八八會館案被拔官，檢方查出，黃向李姓朋友無息借得1千萬元再借給逸居公司負責人答女，黃因擔心...

警政署三線二星高官涉恐嚇起訴 「喬事討債」餐廳地點曝

警政署專門委員黃建榮被控借款1000萬元給答姓女子，因「88會館」案爆發，黃建榮要求對方提早清償並支付利息，答女原不肯，但...

影／新北外送員助警制伏通緝犯 發文「感謝路旁阿嬤給我勇氣」

新北市蘆洲昨天有1名美食外送員目擊警員逮捕通緝犯遭頑強反抗，猶豫片刻即衝上前協助壓制，事後他發串文感謝路旁阿嬤鼓勵他見義...

影／三重查獲一車老毒蟲 3人近200歲通緝又毒駕

新北市三重區大同公園旁昨晚有1輛轎車違停遇警盤查，58歲乘客開門拔腿就跑隨即被捕，原來是毒品通緝犯，72歲駕駛和另1名6...

台中夫妻當孩面猛吸毒 5歲童長期同室被迫吸二手毒煙

台中東勢區張姓女子離婚後帶著5歲孩子改嫁，但她和先生同染有毒癮，2人為圖方便長期當著小孩面點燃海洛因香菸、燒烤安非他命，...

影／車手頭見警上門...竟循小時蹺家路線跳樓逃 毫髮無傷仍遭逮

真是驚險！屏東縣里港警分局查緝詐欺集團擔任車手頭30多歲張姓男子，見警方上門，竟然從後方跳樓逃竄，張男先從三樓陽台爬出後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。