影／新北外送員助警制伏通緝犯 發文「感謝路旁阿嬤給我勇氣」
新北市蘆洲昨天有1名美食外送員目擊警員逮捕通緝犯遭頑強反抗，猶豫片刻即衝上前協助壓制，事後他發串文感謝路旁阿嬤鼓勵他見義勇為，網友紛紛接力留言稱許「雞蛋糕超人」、「謝謝你勇敢熱心」、「蘆洲需要你」。
巡邏員警昨天下午2時許在蘆洲區民族路，遇見毒品列管人口46歲吳男騎機車違規紅燈右轉，攔下盤查發現他被新北地檢署發布竊盜通緝，逮捕時遭激烈反抗掙脫，後由熱心民眾協助壓制，又從他身上查扣1包安非他命5.26公克、2顆依托咪酯煙彈12.72公克。
吳男經唾液快篩驗出毒品陽性反應涉嫌毒駕，警詢後依公共危險罪嫌、通緝案件、違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。
外送員事後在threads發文描述過程，當時他剛領到港式雞蛋糕準備騎機車送餐，意外看到對街警察逮捕嫌犯被推倒，還在猶豫的時候旁邊有個阿嬤叫他快點去幫忙，雖然擔心壞人帶武器會被攻擊，但沒時間想太多就直接跑過去幫忙壓制，隨後支援警網趕抵。
「我很感謝阿嬤，她讓我知道我原來是有勇氣站出來，而不是當個圍觀者。雖然有一些擦傷，但收穫蠻多的。」網友紛紛留言致謝稱讚他熱心勇敢，還有人說「祝你一切順心平安，走路都綠燈，停車都有格子，發票都中獎」。
