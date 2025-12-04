拿官銜威脅「做筆錄咬死你」 刑事局前副局長黃建榮恐嚇罪起訴

刑事警察局前副局長黃建榮因捲入八八會館案被拔官，檢方查出，黃向李姓朋友無息借得1千萬元再借給逸居公司負責人答女，黃因擔心「放款」曝光，涉恐嚇答女「我是刑事局副局長、做筆錄咬死你、一定讓你因詐欺罪進去關」等語，要求改支票日期提早兌現。台北地檢署今偵結依恐嚇罪嫌起訴，建請加重其刑。

警階三線二星黃建榮曾任台南市刑大大隊長、瑞芳分局長、新北市刑大大隊長、保一總隊副總隊長、嘉義市警察局長，原是刑事警察局副局長，捲入八八會館案涉足不當場所，拔官調往警政署法制室專門委員。

檢方指出，2022年5月間，黃建榮經女友林秋宜得知逸居公司負責人答女急需用錢，黃向李姓朋友「無息借款」1千萬元，轉借給答姓女負責人；黃和答女約定借款1千萬元，每月月息1.5分，並用逸居公司1千萬元支票作為借款擔保，黃指示李姓朋友2022年5月12日匯款1千萬元至給逸居公司，直至2023年5月、6月間，第1年借款清償期限將至，答女無力清償，向黃建榮請求延長1年。

檢方調查，黃要求第1年借款及延長1年借款的利息，改為每月月息2分計算，答女需先交付第2次借款利息支票方得展延；答女再以逸居公司名義重新開立240萬元支票（支付第1年借款利息，黃指示胞妹將200萬元轉到黃的子女名下）、1千萬元支票（第2年借款本金）、240萬元支票（第2年借款本金利息）給黃建榮。

起訴指出，2022年11月間爆發八八會館案，黃建榮捲入案件擔心會被追查「放款」，2023年8月25日傍晚5時許，黃在台北市大安區老優雅餐廳（已歇業）內，涉嫌假借職務上權利恐嚇答女「這兩張支票日期一定要改，要提前兌現，不能等到2024年7月1日才兌現，如果你不配合，我是刑事局副局長，我可以隨時找證人做筆錄咬死你，不管做真的或假的，一定讓你因詐欺罪進去關」

答女心生畏怖3天後在同依家餐廳，透過姪子交付合計1100萬元的支票4張給黃建榮，黃建榮則返還1千萬元支票（第2年借款本金）、240萬元支票（第2年借款本金利息）等2張支票。