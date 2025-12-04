影／三重查獲一車老毒蟲 3人近200歲通緝又毒駕

快訊

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區大同公園旁昨晚有1輛轎車違停遇警盤查，58歲乘客開門拔腿就跑隨即被捕，原來是毒品通緝犯，72歲駕駛和另1名62歲乘客也被查獲喪屍煙彈和海洛因，且唾液快篩呈陽性反應涉嫌毒駕。

大同公園周邊是老社區道路狹窄，昨晚6時許員警巡邏經過民生街，發現1輛轎車停靠路邊已占三分之二車道妨礙通行，準備上前盤查時，58歲林男立刻奪門而出衝往巷內逃跑，隨即被追上壓制，原來是上個月底被宜蘭地檢署發布的毒品通緝犯，身上被搜出2顆依托咪酯（喪屍煙彈）共14.2公克。

支援警網趕抵盤查違停轎車，在72歲林姓駕駛身上查扣2包海洛因0.6公克、1瓶依托咪酯煙油10.4公克和1顆煙彈6.4公克；前座乘客62歲陳男身上查扣2顆煙彈11.4公克。

3個人都有多項毒品前科，聲稱到三重找朋友，林男被壓制時反抗造成員警受傷，警詢後依妨害公務罪嫌、通緝案件、違反毒品危害防治條例移送，林姓駕駛唾液快篩呈陽性反應涉嫌毒駕，依公共危險罪嫌、毒品移送，陳男依毒品移送新北地檢署偵辦。

※ 提醒您：戒毒專線0800770885 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新北市三重區大同公園旁昨晚有1輛轎車違停遇警盤查，58歲乘客開門拔腿就跑隨即被捕，原來是毒品通緝犯，72歲駕駛身上也被查獲海洛因和喪屍煙油，且唾液快篩呈陽性反應涉嫌毒駕。另1名62歲乘客身上也有喪屍煙彈。記者林昭彰／翻攝
新北市三重區大同公園旁昨晚有1輛轎車違停遇警盤查，58歲乘客開門拔腿就跑隨即被捕，原來是毒品通緝犯，72歲駕駛身上也被查獲海洛因和喪屍煙油，且唾液快篩呈陽性反應涉嫌毒駕。另1名62歲乘客身上也有喪屍煙彈。記者林昭彰／翻攝

