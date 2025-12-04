警政署三線二星高官涉恐嚇起訴 「喬事討債」餐廳地點曝

警政署專門委員黃建榮被控借款1000萬元給答姓女子，因「88會館」案爆發，黃建榮要求對方提早清償並支付利息，答女原不肯，但黃建榮強調自己是刑警，若不返還借款後果自負，答女心生畏懼同意支付200萬利息並簽下本票，而黃建榮與答女喬事的地點，是台北市大安區知名「老優雅」餐廳，老闆娘還是黃建榮女友林秋宜所開，目前已歇業。

「老優雅」餐廳位於金山南路、金華街交接處附近，日式住宅的裝潢風格，令人有「一秒到京都」的跨時空氛圍，這裡以前是日治時期台北刑務所附屬的高階官舍，現稱為「榕錦時光生活園區」，由於鬧中取靜，加上菜色不錯，過往吸引不少美食部落客前往。

調查局追查，「老優雅」餐廳是林秋宜與答女共同開設，多年前88會館案爆發後，有不少官警出入招待所的影像未曝光，那時包括黃建榮在內，幾乎每天都有高階警官出入該餐廳聚會，有人稱為「88會館商討對策地」。

據調查，林秋宜另有在內湖開設咖啡廳，告訴人答女是在咖啡廳透過林秋宜結識黃建榮，2022年因想投資長照事業，所以向黃建榮商借1千萬元投資款，雙方協議只借1年，附帶月息2％清償，最後以林秋宜名義借貸。

不過，黃建榮並非拿自己的錢借貸，而是向林姓建商無息借款，再轉借給答女賺利息，相當有生意頭腦，至於建商為何願意「無息借款」？黃建榮稱是因為彼此是好友。

2023年88會館風暴發生，黃建榮急欲將資金取回，要答縮短借款時程，但利率不能變，形同變相放高利貸，答女拿不出這麼多錢，黃建榮便單獨赴「老優雅」餐廳討債，過程中表明自己是刑事局高官，如不依約償還本息，自己想想會有什麼後果。