快訊

iPhone 17 Pro降級5年招牌相機功能？蘋果官方認證了

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

聽新聞
0:00 / 0:00

警政署三線二星高官涉恐嚇起訴 「喬事討債」餐廳地點曝

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

警政署專門委員黃建榮被控借款1000萬元給答姓女子，因「88會館」案爆發，黃建榮要求對方提早清償並支付利息，答女原不肯，但黃建榮強調自己是刑警，若不返還借款後果自負，答女心生畏懼同意支付200萬利息並簽下本票，而黃建榮與答女喬事的地點，是台北市大安區知名「老優雅」餐廳，老闆娘還是黃建榮女友林秋宜所開，目前已歇業。

「老優雅」餐廳位於金山南路、金華街交接處附近，日式住宅的裝潢風格，令人有「一秒到京都」的跨時空氛圍，這裡以前是日治時期台北刑務所附屬的高階官舍，現稱為「榕錦時光生活園區」，由於鬧中取靜，加上菜色不錯，過往吸引不少美食部落客前往。

調查局追查，「老優雅」餐廳是林秋宜與答女共同開設，多年前88會館案爆發後，有不少官警出入招待所的影像未曝光，那時包括黃建榮在內，幾乎每天都有高階警官出入該餐廳聚會，有人稱為「88會館商討對策地」。

據調查，林秋宜另有在內湖開設咖啡廳，告訴人答女是在咖啡廳透過林秋宜結識黃建榮，2022年因想投資長照事業，所以向黃建榮商借1千萬元投資款，雙方協議只借1年，附帶月息2％清償，最後以林秋宜名義借貸。

不過，黃建榮並非拿自己的錢借貸，而是向林姓建商無息借款，再轉借給答女賺利息，相當有生意頭腦，至於建商為何願意「無息借款」？黃建榮稱是因為彼此是好友。

2023年88會館風暴發生，黃建榮急欲將資金取回，要答縮短借款時程，但利率不能變，形同變相放高利貸，答女拿不出這麼多錢，黃建榮便單獨赴「老優雅」餐廳討債，過程中表明自己是刑事局高官，如不依約償還本息，自己想想會有什麼後果。

黃建榮原是刑事局副局長，因涉足88會館招待所接受不當飲宴，2023年被警政署「降調」，轉為警政署3線2星專門委員，擔任法制室副主任；今年5月涉恐嚇案被偵辦，又改為審核公文的陽春專委，如今被起訴官途堪慮。

已歇業的台北市大安區「老優雅」餐廳，竟是警政署高官恐嚇討債地點。圖／翻攝網路
已歇業的台北市大安區「老優雅」餐廳，竟是警政署高官恐嚇討債地點。圖／翻攝網路
警政署專門委員黃建榮涉恐嚇討債遭北檢起訴。圖／報系資料照
警政署專門委員黃建榮涉恐嚇討債遭北檢起訴。圖／報系資料照

餐廳 咖啡廳 利息

延伸閱讀

他查毒發現祕密通道攔截7千萬元K毒 「警界奧斯卡」桃警奪8獎

國家警光獎頒獎典禮登場 張榮興勉勵員警為打擊犯罪、改善交通持續奉獻

新北警局、北市小隊長獲頒警光獎 劉世芳：用專業打擊詐騙

洪災沖走校車與實習車 光復國中、光復商工獲捐車上課更安心

相關新聞

警政署三線二星高官涉恐嚇起訴 「喬事討債」餐廳地點曝

警政署專門委員黃建榮被控借款1000萬元給答姓女子，因「88會館」案爆發，黃建榮要求對方提早清償並支付利息，答女原不肯，但...

台中夫妻當孩面猛吸毒 5歲童長期同室被迫吸二手毒煙

台中東勢區張姓女子離婚後帶著5歲孩子改嫁，但她和先生同染有毒癮，2人為圖方便長期當著小孩面點燃海洛因香菸、燒烤安非他命，...

高雄爆吸金20億！苦主遍及上流圈 醫界、教育界都受害

高雄教育界爆發吸金風暴，某學校家長會副會長邱姓女子，疑以每月20、30%高額獲利為誘因，向家長會成員、現任或退休校長大舉...

影／三重查獲一車老毒蟲 3人近200歲通緝又毒駕

新北市三重區大同公園旁昨晚有1輛轎車違停遇警盤查，58歲乘客開門拔腿就跑隨即被捕，原來是毒品通緝犯，72歲駕駛和另1名6...

影／車手頭見警上門...竟循小時蹺家路線跳樓逃 毫髮無傷仍遭逮

真是驚險！屏東縣里港警分局查緝詐欺集團擔任車手頭30多歲張姓男子，見警方上門，竟然從後方跳樓逃竄，張男先從三樓陽台爬出後...

獨／高雄上流圈陷吸金風暴 名校家長會副會長傳捲20億元落跑

高雄教育界爆發吸金風暴，某學校家長會副會長邱姓女子，疑以每月高額獲利為誘因，向家長會成員、教育界大舉吸金，還透過高爾夫俱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。