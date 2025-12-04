快訊

台中夫妻當孩面猛吸毒 5歲童長期同室被迫吸二手毒煙

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中東勢區張姓女子離婚後帶著5歲孩子改嫁，但她和先生同染有毒癮，2人為圖方便長期當著小孩面點燃海洛因香菸、燒烤安非他命，讓幼童關在密閉房間內被迫吸毒煙，竟社工發現採集毛髮送驗才曝光；檢方偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴張女、繼父

檢警調查，張姓生母2024年2月至4月間在東勢區租屋處，不顧和小孩同屋直接吸食摻有海洛因的香菸，並點燃安非他命產生煙霧施用，造成孩子被迫吸入毒煙。

另外繼父因同是毒品人口，同年2月至7月間，也分別在東勢區3個租屋處內吸食海洛因、安非他命，小孩在媽媽、繼父長期吸毒影響下，彷彿被關在毒氣室內，小小年紀就被迫吸入大量二手毒煙。

直到台中市社會局家庭福利中心訪查發現異狀，兩度將孩子毛髮採樣送驗，分別檢出安非他命、嗎啡等毒品成分，全案才曝光。

檢方訊時，張女表示自己入監前和先生、孩子同住，坦承平時會在租屋處廚房火烤毒品吸食；繼父也說，妻子入監後由他獨自照顧小孩，期間他也會吸毒，直後來孩子才被社會局安置。

檢方也根據醫院檢驗報告，發現從孩子毛髮中驗出的毒品含量，可推測在採檢前約1周至3個月內，曾使用過海洛因、安非他命；另紀錄也顯示，生母、繼父對孩子疏於照顧，多次遭警政、教育及社政單位通報。

檢方認為，生母、繼父可預見吸食海洛因、安非他命，若未隔絕幼童而共處一室，會釀對方吸入相當劑量煙霧，2人卻為貪圖方便且難以戒斷毒癮，長期讓孩子吸入毒煙，足以妨害幼童身心健全或發育，偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴2人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中一對夫妻在孩子面前吸毒，釀5歲小孩吸入大量毒煙，示意圖（與本案無關）／報系資料照
繼父 安非他命 海洛因

