聽新聞
0:00 / 0:00
台中夫妻當孩面猛吸毒 5歲童長期同室被迫吸二手毒煙
台中東勢區張姓女子離婚後帶著5歲孩子改嫁，但她和先生同染有毒癮，2人為圖方便長期當著小孩面點燃海洛因香菸、燒烤安非他命，讓幼童關在密閉房間內被迫吸毒煙，竟社工發現採集毛髮送驗才曝光；檢方偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴張女、繼父。
檢警調查，張姓生母2024年2月至4月間在東勢區租屋處，不顧和小孩同屋直接吸食摻有海洛因的香菸，並點燃安非他命產生煙霧施用，造成孩子被迫吸入毒煙。
另外繼父因同是毒品人口，同年2月至7月間，也分別在東勢區3個租屋處內吸食海洛因、安非他命，小孩在媽媽、繼父長期吸毒影響下，彷彿被關在毒氣室內，小小年紀就被迫吸入大量二手毒煙。
直到台中市社會局家庭福利中心訪查發現異狀，兩度將孩子毛髮採樣送驗，分別檢出安非他命、嗎啡等毒品成分，全案才曝光。
檢方訊時，張女表示自己入監前和先生、孩子同住，坦承平時會在租屋處廚房火烤毒品吸食；繼父也說，妻子入監後由他獨自照顧小孩，期間他也會吸毒，直後來孩子才被社會局安置。
檢方也根據醫院檢驗報告，發現從孩子毛髮中驗出的毒品含量，可推測在採檢前約1周至3個月內，曾使用過海洛因、安非他命；另紀錄也顯示，生母、繼父對孩子疏於照顧，多次遭警政、教育及社政單位通報。
檢方認為，生母、繼父可預見吸食海洛因、安非他命，若未隔絕幼童而共處一室，會釀對方吸入相當劑量煙霧，2人卻為貪圖方便且難以戒斷毒癮，長期讓孩子吸入毒煙，足以妨害幼童身心健全或發育，偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴2人。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言