iPhone 17 Pro降級5年招牌相機功能？蘋果官方認證了

濱崎步返日後首露面霸氣喊「我會持續前進」 美容師揭上海0人演唱會真相

民進黨提「民主假」 張景森批放假買票：用舊腦袋在算選票

影／車手頭見警上門...竟循小時蹺家路線跳樓逃 毫髮無傷仍遭逮

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

真是驚險！屏東縣里港警分局查緝詐欺集團擔任車手頭30多歲張姓男子，見警方上門，竟然從後方跳樓逃竄，張男先從三樓陽台爬出後沿著柱子往下，之後從二樓跳下，毫髮無傷，警方調閱監視器以車追人，仍將張男拘捕到案，警詢後將張男依涉詐欺罪移送屏檢偵辦，檢方聲押獲准。

里港警分局調查，根據轄內提領熱點，從第一線、第二線車手逐層突破追查，掌握30多歲張姓男子是第三層車手頭，日前到張男高雄左營家中，未料張男竟從三樓陽台攀爬後到二樓後狼狽跳樓，由於下方是花圃泥土，張男未受傷。

張男之後隨即搭計程車離去，警方調閱周邊監視器後，以車追人，掌握張男行蹤後，同日將張男拘提捕到案，張男稱他是四海幫。據了解，張男小時候蹺家時，就是從該路線蹺家逃出。

里港警分局執行打擊詐欺行動專案，共查獲詐欺集團6團44名犯嫌，有四海幫及不良幫派組合成員，經移送屏東地方檢察署偵辦後，12名犯嫌，經檢察官複訊後向各法院聲請羈押獲准。

警方表示，此次專案查扣犯罪交通工具5輛車、行動電話20個及毒品咖啡包約200包等，查緝總價近千萬，切斷詐欺金流與周邊犯罪連結。

警方提醒，電話辦案就是詐騙、投資面交就是詐騙、監管帳戶就是詐騙，應立即撥打165反詐騙專線查證，減少受害風險。

里港警分局執行打擊詐欺行動專案，查獲詐欺集團6團44名犯嫌，有四海幫及不良幫派組合成員，經移送屏檢偵辦後，12人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。圖／讀者提供
里港警分局執行打擊詐欺行動專案,查獲詐欺集團6團44名犯嫌,有四海幫及不良幫派組合成員,經移送屏檢偵辦後,12人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。圖／讀者提供
里港警分局執行打擊詐欺行動專案，查獲詐欺集團6團44名犯嫌，有四海幫及不良幫派組合成員，經移送屏檢偵辦後，12人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。圖／讀者提供
里港警分局執行打擊詐欺行動專案，查獲詐欺集團6團44名犯嫌，有四海幫及不良幫派組合成員，經移送屏檢偵辦後，12人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。圖／讀者提供
張男從後方陽台攀爬後跳下樓逃逸。圖／讀者提供
張男從後方陽台攀爬後跳下樓逃逸。圖／讀者提供
張男從後方陽台攀爬後跳下樓逃逸。圖／讀者提供
張男從後方陽台攀爬後跳下樓逃逸。圖／讀者提供
里港警分局執行打擊詐欺行動專案，查獲詐欺集團6團44名犯嫌，有四海幫及不良幫派組合成員，經移送屏檢偵辦後，12人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。圖／讀者提供
里港警分局執行打擊詐欺行動專案，查獲詐欺集團6團44名犯嫌，有四海幫及不良幫派組合成員，經移送屏檢偵辦後，12人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。圖／讀者提供
里港警分局執行打擊詐欺行動專案，查獲詐欺集團6團44名犯嫌，有四海幫及不良幫派組合成員，經移送屏檢偵辦後，12人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。圖／讀者提供
里港警分局執行打擊詐欺行動專案，查獲詐欺集團6團44名犯嫌，有四海幫及不良幫派組合成員，經移送屏檢偵辦後，12人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。圖／讀者提供
里港警分局執行打擊詐欺行動專案，查獲詐欺集團6團44名犯嫌，有四海幫及不良幫派組合成員，經移送屏檢偵辦後，12人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。圖／讀者提供
里港警分局執行打擊詐欺行動專案，查獲詐欺集團6團44名犯嫌，有四海幫及不良幫派組合成員，經移送屏檢偵辦後，12人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。圖／讀者提供
里港警分局執行打擊詐欺行動專案，查獲詐欺集團6團44名犯嫌，有四海幫及不良幫派組合成員，經移送屏檢偵辦後，12人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。圖／讀者提供
里港警分局執行打擊詐欺行動專案，查獲詐欺集團6團44名犯嫌，有四海幫及不良幫派組合成員，經移送屏檢偵辦後，12人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。圖／讀者提供
里港警分局執行打擊詐欺行動專案，查獲詐欺集團6團44名犯嫌，有四海幫及不良幫派組合成員，經移送屏檢偵辦後，12人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。圖／讀者提供
里港警分局執行打擊詐欺行動專案，查獲詐欺集團6團44名犯嫌，有四海幫及不良幫派組合成員，經移送屏檢偵辦後，12人經檢察官複訊後向法院聲請羈押獲准。圖／讀者提供

