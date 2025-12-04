高雄爆吸金20億！苦主遍及上流圈 醫界、教育界都受害

高雄教育界爆發吸金風暴，某學校家長會副會長邱姓女子，疑以每月20、30%高額獲利為誘因，向家長會成員、現任或退休校長大舉吸金投資，還透過高爾夫俱樂部，將觸手伸向醫界、企業界，初估逾20億元。高雄檢警調今年10月發動搜索，但邱女執行前已出境，未拘提到案，風暴席捲高雄上流社交圈。

本報調查，在子女學校長年擔任家長會幹部的邱女交遊廣闊、出手闊綽，常出席學校活動，贊助飲料、餐點，因社交手腕高，累積不少人脈，觸手才能迅速從教育圈擴散到補教界、醫界及企業界。

邱女首先開口借錢投資，金額從數百萬元到上億元不等，部分公司負責人登記為林姓丈夫，從通訊行到泡沫紅茶店都有，經營名目眾多，公司登記資本額從數百萬元到5000萬元不等，招攬投資時允諾每月可領取不等的利息。

投資人拿到高額利息回報，回本後，這些成功案例使更多家長會與醫界成員降低戒心，認為投資模式穩定可靠，進一步擴大吸金規模。

一名家長會長在某大學就讀碩士學位在職進修專班，遊說班上補教業同學合資數百萬元，加入這場超高投資效益的投資計畫。另名與邱女交情逾20年家長會長，在高獲利的號召下也積極找人投資，籌措上千萬元資金，但自己未投入本金，只從中拿取利息差額當佣金。

一名退休校長嘗到甜頭，向活躍於國際社團組織女企業家招手，女企業家認為「天上不可能掉下餡餅」婉拒，未被高額回報誘惑，躲過一劫；一名現任校長借出15萬元給邱女投資，錢也沒拿回來，自嘲是受害者中「最小咖」。

邱女擔任家長會副會長學校，為高雄明星學校，家長會成員多為醫師甚至高社經地位者，據了解，邱女被傳與一名黃姓高爾夫球教練往來密切，透過教練與企業家、醫師等高爾夫球友拉近距離，許多人出於信任，且首期投入都有拿回本金，便陸續「加碼」，結果吸金規模愈滾愈大。

有知名牙醫師投資近2億元，因利息報酬每月高達3成，獲利後，該醫師開本票再向親友集資，不過拿到利息後，卻與親友朋分利息收入，抽佣兩頭賺；也有醫師娘投了200萬元，回本後成功遊說牙醫師丈夫拿出1億元投資，結果因邱女消失，宛如打水漂一去不回。

本報追查，邱女穿梭招攬投資長達4、5年，今年起疑似資金流出現問題，邱女允諾分紅未再入帳，引起部分投資者起疑，直到一名投資9000萬元貴婦拿著本票到學校找邱女討債，才發現邱女已失聯，2名小孩轉學後，查無學籍，現為中輟狀態、下落不明。

因後續未有利息進帳，7月起更多受害者浮上檯面，吸金風暴擴大，不少現任校長、退休校長也被證實皆為受害者，部分受害人陸續提告、報案。

今年10月間，高雄檢警調等單位發動搜索，但邱女和高爾夫球教練已出境，未拘提到案，有被害人找上林姓丈夫討債，才得知兩人已離婚。上月高爾夫球教練回台隨即被拘提，檢方訊後交保，關鍵當事人邱女至今不知所蹤。