我打傷老婆了！新竹82歲翁疑被害妄想失控 凌晨持鈍器重擊妻致死

聯合報／ 記者黃羿馨郭政芬／新竹即時報導

新竹縣今凌晨5時許發生凶殺案，82歲翁姓老翁疑因長期出現被害妄想，情緒失控持鈍器將71歲曾姓妻子打死，案發後老翁在凌晨5時自行報案稱「我打傷老婆了」，但他精神狀況不穩、語意凌亂，無法交代犯案動機。

據了解，翁男平時與妻子同住，近年出現被害妄想症狀，曾懷疑妻子要害他，家屬也曾帶他就醫治療，並沒有家暴的案件紀錄等；老翁今天凌晨疑似情緒失控，持鈍器朝曾姓妻子頭部多次重擊，造成其當場倒地死亡。初步了解，曾妻有被毆打情況，臉部呈現瘀青，且沾有鼻血，且膚色已經發乾，明顯死亡，當場未送醫。

案發後，翁男自行撥打電話自首，警方到場時，他語無倫次，對犯案經過及動機無法清楚敘述。警方立即封鎖現場，通知鑑識小組到場採證，死者遺體已由檢察官相驗，明天將解剖釐清真正致死原因。新竹地檢署今天經檢察官訊問後，認涉犯家庭暴力防治法第2條第1項、刑法第271條第1項之家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。本署將徹查真相，釐清事實，依法嚴懲暴力犯行，以維社會治安與公共安全。

新竹地檢署今晚表示，3日凌晨，新竹縣竹北市科大一路某民宅發生翁姓男子家庭暴力罪的殺人案件，該署對死者及其家屬深表遺憾。代理檢察長姜貴昌接獲通報後，高度重視，立即指示專組主任、承辦外勤檢察官及國民法官小組成員與警方成立專案小組共同偵辦。

今日由專責檢察官帶同法醫進行相驗並迅速啟動犯罪被害人保護關懷機制，犯罪被害人保護協會新竹分會也同時提供被害人家屬法律支援與心理輔導。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

新竹縣竹北市今天凌晨某民宅發生翁姓男子家庭暴力罪的殺人案。記者黃羿馨／攝影
新竹縣竹北市今天凌晨某民宅發生翁姓男子家庭暴力罪的殺人案。記者黃羿馨／攝影
82歲翁姓老翁疑因長期出現被害妄想，情緒失控持鈍器將71歲曾姓妻子打死。 示意圖／ingimage
82歲翁姓老翁疑因長期出現被害妄想，情緒失控持鈍器將71歲曾姓妻子打死。 示意圖／ingimage
新竹地檢署今天經檢察官訊問後，認涉犯家庭暴力防治法第2條第1項、刑法第271條第1項之家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。圖／本報資料照片
新竹地檢署今天經檢察官訊問後，認涉犯家庭暴力防治法第2條第1項、刑法第271條第1項之家庭暴力殺人罪，罪嫌重大並認其涉犯重罪有逃亡之虞，向法院聲請羈押。圖／本報資料照片

