快訊

首度鬆口「我當然要參加初選」 李四川曝1結果：我會承擔

「生日會將有異動」遭爆和高志綱不倫 林倪安打破沉默發聲了

昔日對手再披戰袍！劉建國二度參選雲林縣長 張麗善冷回這句話

國小男童放學途中遭攻擊 新北警速逮人並強化巡邏

中央社／ 新北3日電

新北市三峽區某國小學生昨天放學返家途中遭1名男子攻擊；警方晚間表示，已尋獲涉案男子，家長並提告傷害。教育局已請校方安撫學生情緒，警方也將加強巡邏注意校園安全

新北市三峽警方晚間回應中央社記者表示，昨天下午4時許據報，有學童遭傷害。經調查，為1名國小男童下課後，於永安街無故遭不明男子以徒手攻擊頭部。

警方說，被害學童隨即回學校向老師報告，由老師報警。員警到場時，該男子已離去，經調閱相關監視器，巡邏時尋獲涉案男子。家屬對攻擊學童男子提出傷害告訴，警方受理後函送檢方。

教育局表示，經向校方瞭解，學生並不認識攻擊人的男子，校方據報後，立即通知家長報案並送醫檢查，學生無明顯外傷但遭到驚嚇。

教育局說，學校今天持續關注輔導學生身心狀況，提供必要協助，也對全校學生宣導放學途中的自我保護與通報管道，同時結合家長及社區力量，提升學童返家動線的安全性。

警方說，上下學時將加強在校園周邊巡邏，及強化護童勤務，避免類似案件發生，以維護學童與校園安全，並呼籲民眾如遇可疑人員應立即通報警方處置。

校園安全 教育局

延伸閱讀

新北2年協助9組新創團隊募資達3億 議員：應讓更多團隊被看見

新北推AI孵化布局助攻新創 青年募資破3億元

新北男不滿社區中秋烤肉擾眠 持開山刀砍人遭起訴

先支持自己人 新北議員提案首長特別費2成要買新北文創品

相關新聞

我打傷老婆了！新竹82歲翁疑被害妄想失控 凌晨持鈍器重擊妻致死

新竹縣今凌晨5時許發生凶殺案，82歲翁姓老翁疑因長期出現被害妄想，情緒失控持鈍器將71歲曾姓妻子打死，案發後老翁在凌晨5...

涉販售毒品原料？淘寶：未將問題原料違規輸台

法務機關指出，中國大陸網購平台淘寶涉及販售三級毒品喵喵的先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」違法輸台。淘寶回應，淘寶跨境平...

台中北區小吃店拍到男子包包掉出一把槍 警：成立專案小組追查

台中市第二警分局今天在網路平台Threads巡邏時發現，有民眾發布影片，影片中一名男子在小吃店內的包包，疑掉出一把疑似手...

見網友談投資竟遭綁 網紅遭逼轉帳17萬虛擬幣丟包桃園機場

在YT上有13.6萬粉絲、從事外匯交易的32歲網紅陳男，上周六與陳姓網友見面討論虛擬貨幣投資時遭強押上車毆打，逼轉帳9萬...

男猛飲20包毒咖啡包持槍朝泳池女童扣扳機 求法官收押稱：想靜一靜

台中陳姓男子喝了20包毒品咖啡包，持槍闖入西屯區1間兒童游泳池內，跳進泳池瞄準6歲女童還拉滑套、扣扳機，所幸槍枝卡彈才未...

台中大街驚傳母子衝突 少年激動揮刀…媽媽制止慘濺血

台中市南屯區今下午驚傳少年持刀揮舞，有民眾目擊現場母子在路邊爭吵，兒子不停揮舞水果刀，有熱心路人見狀上前協助制伏、奪刀，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。