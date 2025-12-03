快訊

涉販售毒品原料？淘寶：未將問題原料違規輸台

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導

法務機關指出，中國大陸網購平台淘寶涉及販售三級毒品喵喵的先驅原料「1-甲基苯基-1-丙酮」違法輸台。淘寶回應，淘寶跨境平台已迅速對數十億上架商品資訊展開檢索、篩查後，確認並非由淘寶跨境平台將此問題原料輸入台灣。

本案據主管機關目前提供資訊顯示，是由台灣本地涉案買家自行透過第三方私人集運公司，將問題原料違法輸入台灣，淘寶跨境平台無涉入此原料的報關與輸入作業，也未與此私人集運公司有合作關係。

淘寶跨境平台表示，願與台灣主管機關持續保持對話與合作，針對當地法規禁止輸入的問題商品，透過淘寶跨境平台多重防護阻斷機制，盡力避免問題商品輸入台灣，一如既往致力保障台灣民眾權益。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

淘寶跨境平台已針對數十億上架商品資訊展開檢索、篩查，確認並非由淘寶跨境平台將此問題原料輸入台灣。圖／本報資料照片
