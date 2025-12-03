新北男不滿社區中秋烤肉擾眠 持開山刀砍人遭起訴

新北1名男子今年10月在家中睡覺，疑不滿社區中秋烤肉太吵打斷睡眠，又跟母親吵架情緒不穩，持開山刀下樓揮砍住戶，造成1名住戶胸腹等處撕裂傷。新北地檢署依殺人未遂罪起訴。

起訴書指出，今年10月4日晚間9時許，當時為替代役的許姓男子休假在新北市新莊住家睡覺，疑不滿社區樓下舉辦中秋烤肉太吵打斷睡眠，又與母親爭吵情緒不穩，便下樓去停車場從機車內取出一把開山刀，並用膠帶將開山刀與右手纏住防止脫落。

許男手持開山刀往社區中庭走去，一邊走一邊踢飛現場塑膠椅，住戶見狀驚嚇走避，其中一名陳姓男子為避免許男傷人，拿塑膠椅想打落許男手中的開山刀，卻遭許男猛力揮砍，導致陳男左手、右臂、胸部、腹部、腰部、大腿等處有2至8公分撕裂傷，幸及時送醫未釀死亡。

許男當場遭住戶合力壓制，警方到場將其逮捕，並在房間扣得疑似二級毒品依托咪酯煙彈2顆。

檢方認為，許男僅因一時情緒問題就砍殺居民，還先以膠帶纏住手與刀械防止脫落，殺人意圖堅決，甚至揮砍陳男多達8刀，且擊中其腹部，顯有致陳男於死之意。

新北地檢署11月26日偵結，依刑法殺人未遂罪起訴許男，且審酌犯後仍狡辯稱是要「砍樹」、未見悔意，建請法官從重量刑。