見網友談投資竟遭綁 網紅遭逼轉帳17萬虛擬幣丟包桃園機場

在YT上有13.6萬粉絲、從事外匯交易的32歲網紅陳男，上周六與陳姓網友見面討論虛擬貨幣投資時遭強押上車毆打，逼轉帳9萬元及17萬USDT虛擬貨幣後被丟包至桃園機場。新莊警鎖定3人涉案，循線拘提吳、李2人依強盜、妨害自由、傷害聲押獲准，並持續追緝在逃的陳男。

據了解，這名32歲網紅陳姓男子，與嫌犯陳姓網友在網路認識已半年但從未碰面，上月（11月）29日陳姓網友突然提出希望能當面請教討論投資虛擬貨幣事宜，陳男遂與對方相約在新莊住處附近1間星巴克見面。

陳男29日晚間7時許獨自前往星巴克與陳姓網友見面，雙方談了1個多小時後，陳姓網友假借有禮物要給他但放在車上，要陳男一同前往停車場拿禮物。陳男不疑有他前往新莊區中央路一間停車場時，突然有2名男子從草叢衝出，隨後強押陳男上車。