聽新聞
0:00 / 0:00
見網友談投資竟遭綁 網紅遭逼轉帳17萬虛擬幣丟包桃園機場
在YT上有13.6萬粉絲、從事外匯交易的32歲網紅陳男，上周六與陳姓網友見面討論虛擬貨幣投資時遭強押上車毆打，逼轉帳9萬元及17萬USDT虛擬貨幣後被丟包至桃園機場。新莊警鎖定3人涉案，循線拘提吳、李2人依強盜、妨害自由、傷害聲押獲准，並持續追緝在逃的陳男。
據了解，這名32歲網紅陳姓男子，與嫌犯陳姓網友在網路認識已半年但從未碰面，上月（11月）29日陳姓網友突然提出希望能當面請教討論投資虛擬貨幣事宜，陳男遂與對方相約在新莊住處附近1間星巴克見面。
陳男29日晚間7時許獨自前往星巴克與陳姓網友見面，雙方談了1個多小時後，陳姓網友假借有禮物要給他但放在車上，要陳男一同前往停車場拿禮物。陳男不疑有他前往新莊區中央路一間停車場時，突然有2名男子從草叢衝出，隨後強押陳男上車。
陳男遭束帶綑住雙手並用膠帶矇住眼睛後，被帶到一處郊區毆打，並被強逼轉帳9萬元及17萬USDT虛擬貨幣，陳男遭脅迫轉帳後被帶到桃園機場丟包。新莊警獲報調閱監視器鎖定3嫌身分，循線逮捕32歲吳男、31歲李男到案，詢後依妨害自由、強盜及傷害等罪嫌移送新北地檢署，2嫌複訊後裁定羈押禁見。警方將持續追查在逃的陳男，並深入釐清案發原因。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言