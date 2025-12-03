男猛飲20包毒咖啡包持槍朝泳池女童扣扳機 求法官收押稱：想靜一靜

台中陳姓男子喝了20包毒品咖啡包，持槍闖入西屯區1間兒童游泳池內，跳進泳池瞄準6歲女童還拉滑套、扣扳機，所幸槍枝卡彈才未釀悲劇，陳落網辯稱「無法控制身體」；檢方依殺人未遂等罪嫌起訴他，全案今移審，陳竟主動求法官羈押他，還說想「靜一靜」，法院裁定陳羈押禁見3月。

台中地檢起訴指出，陳男去年底從桃園朋友住處取得1把非制式手槍、43顆子彈，還有74包毒品咖啡包。陳今年10月服用毒品後，10日下午6點多持手槍、26顆子彈，闖入西屯區1間游泳池學校，當時泳池內葉姓教練正在指導一對6、7歲的兄妹游泳。

陳隨即跳進游泳池內，還朝葉姓教練、女童步步進逼，並舉槍拉滑套瞄準2人再扣下扳機，所幸因手槍卡彈無法擊發，但陳仍不罷休又靠近揮舞槍支威嚇，後來爬出泳池走向一旁樓梯又繼續拉滑套，並轉身二度瞄準葉、女童，造成2人心生畏懼、危害其生命安全。

檢警查出，陳最後走出泳池，跑到一旁停車場持槍托敲碎1輛車擋風玻璃，當場嚇壞裡面的蔡姓車主、女童；陳落網後否認犯行，辯稱自己當時喝了快20包毒品咖啡包，已經沒什麼意識，沒辦法控制自己身體，有將槍壓入水中。

檢方認為，葉姓教練、女童指證歷歷，表示陳持槍瞄準他們並扣扳機，還逼近揮舞恐嚇，並有監視器畫面等可佐，偵結從重依對未滿7歲之人犯殺人未遂罪嫌起訴他，全案今移審。

台中地院指出，法官訊問後認定陳男涉犯殺人未遂、恐嚇、槍砲等罪嫌，嫌疑重大，且被害人因怕遭尋仇，偵查中就明確表示希望身分保密。

中院認為，陳涉犯重罪有伴隨逃亡、串證之虞，審酌他犯罪情節、手段，已嚴重影響公眾秩序、安寧，還有被害人安全。