高雄鳥松夫婦口角釀悲劇 男失控持剪猛刺妻…失血過多送醫亡

高雄市鳥松區傳出殺妻命案，劉姓男子11月29日與大他7歲的妻子爭吵，持剪刀涉嫌殺妻。案發5個多小時後，妻弟發覺不對勁，到他家後報警開門，才發現他妻子身中多刀，送醫不治。警方在附近逮捕劉，依殺人罪嫌移送法辦。

據了解，11月29日下午4時，劉姓男子（43歲）與妻子（50歲）在高雄市鳥松區松竹西街住處發生爭吵，劉竟持剪刀涉嫌殺妻後逃出家門。

直到29日晚間9時30分，劉男的妻弟聯絡不到姊姊，到他們家找人，但是大門深鎖，打姊姊的電話也沒接，懷疑屋內出事，報警到場，警方才聯絡到劉男的妹妹到場。

劉妹開門後，與劉姓夫妻雙方家人進屋查看，竟見劉妻躺在4樓房間血泊，身中多刀，氣若游絲，趕緊將她送往高雄長庚醫院急救，但是劉妻仍因失血過多傷重不治。

當晚10時許，警方請劉男家人聯絡他，才在他家附近找到人，警方立即逮捕他，並報請檢察官相驗，發現劉妻頭、臉、手、頸、胸、腹遭剪刀猛刺多刀致命。