快訊

設備老舊？上課到一半吊扇突「整組砸落」 建中生淡定拍片喊不意外

斷垣殘壁中的新郎新娘：加薩停火協議下的集體婚禮

吳建豪暴瘦到脫相？ 近照嚇壞粉絲：以為是葛優

高雄鳥松夫婦口角釀悲劇 男失控持剪猛刺妻…失血過多送醫亡

聯合報／ 記者巫鴻瑋林保光／高雄即時報導

高雄市鳥松區傳出殺妻命案，劉姓男子11月29日與大他7歲的妻子爭吵，持剪刀涉嫌殺妻。案發5個多小時後，妻弟發覺不對勁，到他家後報警開門，才發現他妻子身中多刀，送醫不治。警方在附近逮捕劉，依殺人罪嫌移送法辦。

據了解，11月29日下午4時，劉姓男子（43歲）與妻子（50歲）在高雄市鳥松區松竹西街住處發生爭吵，劉竟持剪刀涉嫌殺妻後逃出家門。

直到29日晚間9時30分，劉男的妻弟聯絡不到姊姊，到他們家找人，但是大門深鎖，打姊姊的電話也沒接，懷疑屋內出事，報警到場，警方才聯絡到劉男的妹妹到場。

劉妹開門後，與劉姓夫妻雙方家人進屋查看，竟見劉妻躺在4樓房間血泊，身中多刀，氣若游絲，趕緊將她送往高雄長庚醫院急救，但是劉妻仍因失血過多傷重不治。

當晚10時許，警方請劉男家人聯絡他，才在他家附近找到人，警方立即逮捕他，並報請檢察官相驗，發現劉妻頭、臉、手、頸、胸、腹遭剪刀猛刺多刀致命。

據悉，劉姓男子因家庭細故與妻子吵架，不料愈吵愈烈，他情緒失控，持剪刀涉嫌猛刺妻子。檢察官陳俊宏相驗後，已向法院聲押劉男獲准。

高雄市警仁武分局轄區11月29日發生殺妻命案。本報資料照片
高雄市警仁武分局轄區11月29日發生殺妻命案。本報資料照片

妻子 高雄市 家人

延伸閱讀

一拳奪命！忠孝公園口角醉漢倒地撞頭亡 男不認動手續押3月

落實CCUS走向實際運作 高雄8企業完成系統建置

高雄前鎮區凌晨28歲女子墜樓 父母悲痛指認

鴻海南漂，讓人才不用北漂！電動巴士到CityGPT 劉揚偉的高雄實驗

相關新聞

高雄鳥松夫婦口角釀悲劇 男失控持剪猛刺妻…失血過多送醫亡

高雄市鳥松區傳出殺妻命案，劉姓男子11月29日與大他7歲的妻子爭吵，持剪刀涉嫌殺妻。案發5個多小時後，妻弟發覺不對勁，到...

台中大街驚傳母子衝突 少年激動揮刀…媽媽制止慘濺血

台中市南屯區今下午驚傳少年持刀揮舞，有民眾目擊現場母子在路邊爭吵，兒子不停揮舞水果刀，有熱心路人見狀上前協助制伏、奪刀，...

金門唾液毒品快篩新制後首例毒駕案件 男驗出「冰糖」送法辦

金門警方啟動唾液毒品快篩新制後首例毒駕案件曝光。金門縣金城警分局偵查隊於11月底偵辦毒品案時，持福建金門地檢署檢察官核發...

影／刺青男進派出所全身狂發抖 才放出開心吸喪屍煙彈…抓回籠

張姓男子前天在台北市某超商操作ATM，被員警帶回釐清是否為詐騙集團車手時狂發抖，他剛離開派出所就抽起依托咪酯類「喪屍煙彈...

每顆2000「自取」交易曝光 北市警逮藥頭…破依托咪酯分裝場

台北市警中正二分局日前線上巡邏時查獲「喪屍煙彈」依托咪酯，順勢向上追查毒品來源，日前在新北市板橋查出一處分裝據點，當場逮...

台中男猛喝20包毒品帶槍闖游泳池 竟朝6歲女童瞄準、扣扳機

台中陳姓男子自稱一次喝了20包毒品咖啡包，竟持1把手槍、26顆子彈，闖入西屯區1間兒童游泳池內朝，跳入泳池潮正在教學的教...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。